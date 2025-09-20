Este lunes habrá día sin carro en Montería: horarios y excepciones

Se habilitarán pasos especiales para ciclcistas y peatones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Como parte de la conmemoración del Día Mundial Sin Automóvil, la alcaldía de Montería anunció que este lunes 22 de septiembre se realizará una nueva jornada sin carro y sin moto en la ciudad, con la que además se busca disminuir los niveles de contaminación y fomentar otros sistemas transporte más sostenibles.

El decreto firmado por el alcalde Hugo Kerguelén señala que la restricción para la circulación de vehículos en Montería regirá entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., tiempo en el que no podrán circular carros que usen combustibles fósiles o sean híbridos, así como se incluye a las motocicletas.

“Tendremos una movilidad distinta. Vamos a pensar en el planeta, en nuestra salud y en la Montería que queremos construir: más sostenible, activa y amable con el medio ambiente”, dijo el mandatario.

Por su parte, la secretaria de Tránsito, María Fernanda López, señaló que para corroborar que se cumpla con la restricción habrá controles de agentes de tránsito en la ciudad, que estarán acompañados de Policías. “Aplicarán las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento, según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Es decir, una multa de 604.100 pesos, además de la inmovilización del vehículo.

Vehículos exentos del día sin carro en Montería

Durante la jornada, se permitirá la circulación de transporte público colectivo e individual, como taxis, además de ambulancias, vehículos de organismos de seguridad, emergencia y de transporte escolar.

A estos se suman vehículos eléctricos, bicicletas asistidas, carros de transporte de alimentos, valores y residuos biológicos, entre otros, como carrozas fúnebres, vehículos que transportan animales y domiciliarios.

Finalmente, la alcaldía señaló que a lo largo de la jornada se tienen previstas varias actividades especiales enfocadas en promover la actividad física y protección del medio ambiente como siembra de árboles, jornadas de salud, sesión de aeróbicos. Asimismo, se habilitarán tramos viales para ciclistas y peatones para promover este tipo de movilidad.

