Juan Carlos Uribe, acusado del asesinato de su hermano, quedó en libertad

En la tarde de este sábado 20 de septiembre se realizó la audiencia de imputación de cargos contra el comunicador Juan Carlos Uribe, quien es acusado por la Fiscalía de ser el determinador del homicidio de su hermano, el empresario Jorge Hernando Uribe, cuyo cuerpo fue encontrado incinerado días después de su desaparición, en zona rural de Cali.

La captura de Juan Carlos se dio el pasado jueves 18 de septiembre, en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en el sur de Cali, donde trabaja como relacionista público. Ese mismo día, las autoridades también retuvieron a otra persona, Moisés Betancourt Zamora, quien es acusado de ser uno de los sicarios.

Este sábado 20 de septiembre la Fiscalía le imputó a Juan Carlos Uribe los delitos de homicidio agravado y la desaparición forzada agravada, los cuales no aceptó. Sumado a esto, el juez decidió dejarlo en libertad, por lo que la Fiscalía anunció que apelará la decisión.

La desaparición de Jorge Hernando Uribe se registró en abril, luego de que salió de la vivienda de Juan Carlos, al que visitaba porque estaba enfermo. Diez días después, luego de que varias autoridades ofrecieron recompensas y activaron acciones para atender el caso, se confirmó que su cuerpo fue hallado incinerado, en la vereda El Estero, corregimiento Navarro, en zona rural de Cali.

Por las condiciones en las que fueron encontrados los restos de Jorge Hernando, las autoridades señalaron que los hechos habrían participado varias personas. En un principio, las autoridades capturaron a Brayan Eduardo Garcés Peláez, de 32 años, quien es acusado por la Fiscalía de ser uno de los autores intelectuales del crimen. El otro sería Moisés Betancourt Zamora, a quien capturaron en Cartagena esta semana.

Tras lo ocurrido, Alejandra Uribe, hija de Jorge Hernando, señaló que creía que dadas las condiciones en las que se dio el crimen cree que pudo haberse hecho con premeditación. “A mi papá lo desmembraron y luego lo quemaron. Lo que recibimos fueron fragmentos y cenizas”.

¿Quién es Juan Carlos Uribe?

El hombre acusado del homicidio de Jorge Hernando es tecnólogo en Administración Hotelera y administrados turístico de la Universidad Católica de Manizales. Fue asesor de protocolo y relaciones públicas en la Alcaldía de Cali y de la gobernación del Valle, además de director de Relaciones Públicas en la agencia Aviatur.

Las autoridades investigan si el asesinato estaría relacionado con una venganza y, como señaló Alejandra Uribe, si se habría tratado de un hecho premeditado. Integrantes de la familia Uribe han reiterado que Jorge Hernando no tenía amenaza y las autoridades han descartado hipótesis de que detrás del hecho pudiera estar delincuencia común.