Hallaron muertos bajo los escombros a los padres de las trillizas en Cali

Los cuerpos de socorro siguen en la búsqueda de Isabella, la tercera melliza. Foto: Archivo Particular

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En medio de los trabajos de búsqueda y rescate de víctimas del sismo que se registró el pasado lunes 10 de agosto y que tuvo una magnitud de 7,4, las autoridades en Cali confirmaron el hallazgo sin vida de Jairo Hernán Saavedra y Victoria Caicedo, quienes desaparecieron junto a sus hijas trillizas.

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El caso ha conmocionado a la ciudad, debido a que toda la familia quedó atrapada dentro de las ruinas del edificio María Elvira, en el barrio Cuarto de Legua, en el que vivían.

El pasado lunes, el día que se presentó la emergencia, las autoridades encontraron con vida a Ana María, una de las trillizas, lo que les dio la esperanza de que similar suerte hubieran corrido los otros cuatro miembros de la familia.

Pero en la madrugada de este miércoles 12 de agosto se confirmó el hallazgo sin vida de una de las hermanas, Sofía, mientras que con el paso de las horas se conoció que fueron hallados los cuerpos de los padres, Hernán y Victoria. Por lo pronto, siguen en la búsqueda de Isabella, la tercera hermana.

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Tras conocerse la desaparición de la familia Saavedra Caicedo, Dij Prilla publicó un video en sus redes sociales en el que describió que la noche antes del terremoto había estado compartiendo con la pareja de padres.

“Yo todavía no puedo creer que Jairo, seis horas antes del terremoto (el domingo), me haya dicho: ‘Prilla, la canción ‘Siempre Alegre’ es una canción que me gusta tanto que el día que me muera la quiero en mi lápida’ y yo decir: ‘Ah bueno, Jairo, ya sé que te gusta para seguírtela poniendo en los agudelos, pero vos no te vas a morir’. Jamás imaginé que ese mucho iba a ser un par de horas”, indicó el artista.

Por su parte, Camila Martínez Sierra, sobrina de Hernán, se refirió a la familia: “es increíble pensar que en cuestión de segundos todo puede cambiar. Que una familia tan hermosa, amorosa y unida como la nuestra tenga que aprender a celebrar con sillas vacías, con recuerdos, con lágrimas y con un amor que nunca se irá”.

En Cali, de acuerdo con el último balance hecho por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se han rescatado 88 personas, así como se tienen 74 personas fallecidas con certificado de defunción. De igual forma, se tiene un registro de 150 desaparecidas, aunque el mandatario resaltó que la lista está en depuración.