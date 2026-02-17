Hallaron nuevamente restos humanos en Cali; esta vez cerca de planta de bombeo de agua

El hallazgo se hizo en labores de limpieza de la zona. Foto: API

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Operarios de la planta de tratamiento de aguas residuales del sector de Paso del Comercio, en el norte de Cali, encontraron en medio de una jornada de limpieza bolsas con partes humanas. Este es el tercer hallazgo en similares condiciones que se hace en la última semana en el Valle del Cauca.

Lea: Remolcador chocó contra puente sobre el río Magdalena en Barrancabermeja

De inmediato, un equipo especializado de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se desplazó al lugar para realizar la inspección técnica y la recolección de material probatorio. Las autoridades indicaron que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses será el encargado de identificar si los restos son de una o más personas.

Investigación en curso y llamado ciudadano

Aunque versiones preliminares mencionaron la posible presencia de cráneos, la Policía Metropolitana precisó que el número de personas a las que pertenecerían los restos aún no ha sido establecido. Como parte de las acciones investigativas, las autoridades informaron que se adelanta la verificación de cámaras de seguridad en el perímetro y labores de vecindario con el fin de reconstruir la trazabilidad de los hechos y esclarecer lo ocurrido.

Lea: Seis personas, incluido un niño, fueron heridas por un rayo en Guaca, Santander

Pronunciamientos y rechazo institucional

El hallazgo de otras dos cabezas y restos humanos en Cali confirma el nivel de degradación de la violencia que enfrenta la ciudad y la presencia del crimen organizado.



El Personero Distrital, Gerardo Mendoza, rechaza estos actos que atentan contra la vida, la dignidad humana y… https://t.co/sMkPmeXI1I — Personería de Cali (@personeriacali) February 16, 2026

Tras el hallazgo, la Personería de la ciudad rechazó lo ocurrido y pidió acciones urgentes para esclarecer lo que está pasando. “La ciudad no puede seguir siendo escenario de hechos que generan terror, de allí que urge definir quién estará al mando de la Policía Metropolitana, garantizando la continuidad y el respaldo para explorar los resultados que en materia de seguridad la ciudadanía requiere”, dijo el personero Gerardo Mendoza.

Por su parte, la presidenta del Concejo, Daniella Plaza Saldarriaga, aseguró que este hecho sigue poniendo a Cali “como una de las ciudades más peligrosas del país. La violencia no puede seguir normalizándose en esta capital; este hallazgo en un espacio público institucional envía un mensaje de terror para todos los caleños”.

Este caso se suma a otros hallazgos de partes humanas registrados en el departamento durante los últimos días. La semana pasada fue encontrada una cabeza humana en zona rural del municipio de La Unión, a lo que se le sumó un caso similar en inmediaciones del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Cali.

La reiteración de estos hechos en distintos puntos del Valle del Cauca, en un corto periodo de tiempo, ha generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía, mientras se investiga si los casos están relacionados o corresponden a hechos aislados.