Remolcador chocó contra puente sobre el río Magdalena en Barrancabermeja

Cuatro personas lograron salir de la embarcación antes de que se hundiera. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el puente que permite el paso entre Barrancabermeja, en Santander, y el municipio de Yondó, en Antioquia, se registró en la tarde del pasado lunes 16 de febrero el hundimiento de un remolcador, por lo que el paso marítimo en la zona se ha dificultado.

Lea: Mujer habría asesinado a su esposo en medio de una celebración en Boyacá, ¿qué se sabe?

Según explicó el secretario de Seguridad de Barrancabermeja, Eduardo Ramírez Alipio, la embarcación chocó contra uno de los pilares del puente Guillermo Gaviria Correa. “Lo que nos ha suministrado la Armada de Colombia, que prestó el primer auxilio y socorro en el momento, es que se presentó una pérdida de direccionamiento por parte del capitán del navío”.

En videos compartidos en redes sociales, se ve que las personas dentro del remolque de la empresa Tribuca salen de él antes de que se hundiera a un costado en el río Magdalena. “No tenemos víctimas mortales, ni lesionados, solo pérdidas materiales”, añadió Ramírez.

#Video Los ocupantes de un remolcador que navegaba por el río Magdalena se salvaron tras estrellarse contra el puente Guillermo Gaviria que une a Santander con Antioquia. Las autoridades de Barrancabermeja investigan las causas del accidente fluvial #MañanasBlu pic.twitter.com/nRib9vLIxp — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 17, 2026

Sumado a esto, se conoció que la embarcación había salido del puerto fluvial Yuma y tendría como destino la empresa Indicol. Por lo pronto, las autoridades indicaron que adelantan las acciones para evitar afectaciones en el puente y restablecer el paso normal.

Le puede interesar: Así avanzan las obras en el estadio Atanasio Girardot: anunciaron que seguirá operando

Adicionalmente, indicaron que investigan las causas del accidente que mantiene restringido el tránsito por el río Magdalena.

Un hecho similar se registró en agosto del año pasado en el mismo puente. Un remolcador, con personas a bordo, perdió el control y terminó chocando contra otro de los pilares de la estructura. Al igual que ahora, el río estaba crecido.