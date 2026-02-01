Hallaron sin vida a hombre que se lanzó al río Cauca desde un puente en Tuluá por un reto

El hombre se lanzó al río Cauca desde el puente General Santander, en la vía Tuluá-Riofrío. Foto: Captura de pantalla

Las autoridades del Valle confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Ángel Montoya, un hombre de 30 años, que había desaparecido tras lanzarse al río Cauca desde el puente General Santander, en la vía que comunica a Tuluá con el corregimiento de Río Frío, mientras presuntamente realizaba un reto.

El hombre era buscado desde el martes 27 de enero después de que se lanzara al afluente mientras lo grababan, video que fue difundido en redes sociales. En la grabación, Montoya grita “hasta la vista” y, al caer al agua, intenta nadar hacia la orilla, pero fue arrastrado por la corriente.

Tras el hecho, familiares, amigos y organismos de socorro iniciaron la búsqueda. En las labores participaron el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande, así como bomberos de municipios vecinos, cuyas labores se vieron dificultadas por las condiciones climáticas y el alto caudal del afluente.

Las labores de búsqueda se extendieron por tres días y finalmente el cuerpo fue localizado por areneros a orillas del río Cauca, en jurisdicción del municipio de Bolívar, varios kilómetros aguas abajo del lugar de donde saltó. Los trabajadores de la zona vieron que el cuerpo bajaba por el afluente, lograron retenerlo y avisaron a las autoridades.

Posteriormente, los organismos de socorro confirmaron que se trataba de Montoya, oriundo del municipio de Tuluá. En el lugar adelantaron las acciones correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

Este hecho se registró en medio de la ola invernal que afecta a varias regiones del país y que particularmente en el Valle del Cauca ha impactado a más de 20 municipios. La Gobernación del departamento ha desplegado ayuda humanitaria en varios municipios declarados en calamidad pública.

La muerte de Montoya también fue confirmada por Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle, quien reiteró el llamado a evitar conductas de alto riesgo.

“Es fundamental pedirle a la comunidad vallecaucana que no arriesgue la vida. Estamos en temporada de lluvias, con cerca de 25 municipios afectados por crecientes súbitas y avenidas torrenciales. La vida es el don más preciado y no debe ponerse en riesgo”, expresó el funcionario.