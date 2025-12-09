Hecho de intolerancia en Cali: asesinan a pasajero del MIO por quitarle una silla

Imagen de referencia. El pasajero herido colapsó en la estación Primitivo Crespo del MIO, tras salir del bus. Foto: Concejo de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un asesinato se registró dentro de un bus del MIO en Cali tras una discusión por una silla. El hecho ocurrió en la estación Primitivo Crespo, donde un hombre fue atacado con arma blanca por otro pasajero y murió por la gravedad de las heridas.

Lea: Así puede recorrer los alumbrados navideños en Barranquilla en Transmetro

La víctima fue identificada como Luis Gabriel Rodríguez Pulido, de 42 años. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento cuando el hombre se desploma al salir del bus herido. Testigos lo auxiliaron y lo trasladaron a un hospital cercano, donde murió.

“Dos ciudadanos que se movilizaban en el transporte del MIO. Infortunadamente, se trata de un caso de intolerancia. Allí hay un ciudadano que se sienta en la misma silla donde iba esta persona. Allí se genera un caso de intolerancia y le propina varias heridas con arma cortopunzante. A esta persona herida se le prestan las atenciones, pero infortunadamente fallece”, explicó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

La Policía logró la captura del responsable minutos después del ataque y le incautaron el arma utilizada. Además, el comandante informó que el detenido fue presentado ante un juez. “En la reacción policial se logra la captura y la incautación del arma con la que asesinó al usuario, y se adelantaron los ejercicios de control de legalidad el día de ayer, día lunes festivo, y esa persona fue cobijada con medida de aseguramiento por el delito de homicidio”, agregó.

Le puede interesar: Ofrecen recompensa por responsables de pelea con voladores que dejó una herida en Antioquia

Desde la empresa de Metrocali manifestaron que solicitarán refuerzos adicionales de la fuerza pública ante el aumento de hechos de violencia en esta época del año, a pesar de que ya el sistema cuenta con 330 guardas de seguridad y 120 policías.

Un hecho similar se registró el año pasado en el que en medio de una riña dentro de un bus de la empresa entre un cantante aficionado, un familiar y un vendedor ambulante, quien falleció tras el hecho de intolerancia.

Mientras, que en municipios como Floridablanca, Santander, y La Ceja, Antioquia, se registraron otros dos casos de intolerancia este domingo 7 de diciembre, en la celebración del Día de Velitas. En el primer caso un vecino le reclamó a otro por realizar disparos al aire y el hombre le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte. Y en el segundo, un hombre le dijo a sus vecinos que no prendieran pólvora cerca a su vivienda y luego de que una mujer resultó lesionada y el hombre reclamara de nuevo, lo agredieron con un cuchillo, también dejándolo sin vida.