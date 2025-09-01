Helicóptero se accidentó en aeropuerto de Cali; dos personas resultaron heridas

La aeronave, un Bell 206L3, pertenece a la empresa Delta Helicópteros S.A.S. Foto: Redes sociales

Este lunes se registró un accidente protagonizado por un helicóptero mientras aterrizaba en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira, Valle del Cauca, que presta servicio a la ciudad de Cali y la región.

La aeronave, un Bell 206 de la empresa Delta Helicópteros S.A.S., llevaba a bordo cuatro personas durante el aterrizaje. El incidente ocurrió cerca de las 11:30 a.m. mientras el helicóptero aterrizaba en la plataforma internacional.

Dos de los ocupantes resultaron heridos y fueron atendidos de inmediato, mientras que los otros dos salieron ilesos, según reportaron las autoridades aéreas. Las operaciones del aeropuerto se suspendieron temporalmente por aproximadamente 45 minutos y posteriormente se normalizaron.

La Dirección Técnica de Investigaciones de Accidentes de la Aeronáutica Civil informó que se adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, y recomendó a los pasajeros consultar con sus aerolíneas sobre posibles cambios en sus vuelos, puesto que se registraron algunos cambios en el itinerario de los vuelos programados para este lunes.

Aerocivil tomó control del aeropuerto de Cali

Por otra parte, el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali, que estuvo bajo concesión privada por 25 años a Aerocali S.A., pasó a ser administrado directamente por la Aeronáutica Civil de Colombia a partir de este 1 de septiembre, como fue anunciado esta mañana.

Esta transición obedece a una decisión del Gobierno Nacional para fortalecer la gestión pública de la infraestructura aeroportuaria estratégica del país, garantizando continuidad, seguridad y calidad en la operación de una terminal que moviliza más de 6 millones de pasajeros anualmente.

Para ello existe un plan de operación pública, que contempla una inversión inicial estimada en $44.908 millones para entre 6 y 8 meses, y de hasta $90.000 millones para eventuales 11 meses, (plazo que estará ligado al cronograma que lidera la ANI en el marco de una futura concesión), para garantizar el mantenimiento y funcionamiento durante este periodo de administración directa.