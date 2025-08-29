Murió herido en ataque a camioneta blindada en el oriente de Cali

La Policía incautó un fusil 556 y tres pistolas 9 mm tras el ataque en el oriente de Cali. Foto: Captura de pantalla

Las autoridades confirmaron la muerte de una segunda víctima del ataque armado en el barrio El Retiro, del oriente de Cali, en la noche del pasado jueves 28 de agosto. Las víctimas fueron identificadas como Javier Tello Escobar y Andrés Felipe Ulloa Restrepo.

Sobre Tello Escobar, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier Henry Bello, aseguró que fue una víctima de bala perdida. “Se originó una confrontación entre varios vehículos y unas motocicletas que se encontraban en este sector. De ese hecho salió una persona fallecida que iba transitando por el lugar y también resultaron otros ciudadanos heridos, los cuales se movilizaban en una camioneta blanca donde se originaron unos disparos hacia otros integrantes de un vehículo y de unas motocicletas”. Sobre la muerte de Ulloa Restrepo agregó que está en investigación.

El comandante Bello añadió que se realizó un Plan Candado en el que se logró la captura de dos presuntos implicados. Uno de ellos es “Chinga Pipe”, que tiene detención domiciliaria desde 2024.

“Hicimos una intervención focalizada, donde se logró la captura a un delincuente conocido como ”Chinga Pipe", que tiene una detención domiciliaria en un resguardo autorizado por un honorable juez de la República desde la vigencia 2024″, agregó el uniformado.

Las autoridades investigan si el ataque estaba dirigido a “Chinga Pipe”, quien iba acompañado por cuatro personas. Se trataría de una disputa por el control de rentas ilícitas encabezadas por dos organizaciones, una liderada por el capturado, y otra por “Dimax”, que es quien habría ordenado el crimen.

Además de los dos capturados, la Policía incautó un fusil calibre 5.56, tres pistolas calibre 9 mm, otra arma de fuego y los celulares de algunos de los presuntos responsables.

Sobre “Dimax”, el brigadier Bello agregó que “ha sido capturado por el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego. Ese delincuente hoy se encuentra en libertad, y un delincuente conocido como ”Chinga Pipe", que fue capturado por la Policía en 2014, 2015, 2017 y el 2024 fue dejado en libertad. Tras el crimen del 28 de agosto, logramos volver a capturarlo por el delito de fraude a resolución judicial".