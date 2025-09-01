Menor de 16 años asesinó con arma blanca a joven de 25 en quinceañero en Medellín

Medellín ha registrado un total de 224 homicidios en este 2025. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una celebración de quince años en Medellín terminó en una tragedia cuando un adolescente de 16 años acabó con la vida de un joven de 25 durante una riña. El incidente ocurrió en la comuna Manrique, al nororiente de la ciudad, donde la víctima fue atacada con arma blanca.

Lea: La razón por las que capturaron a dos hombres por explotación sexual en Medellín

Según las autoridades, ambos estaban disfrutando de la fiesta en un salón de la zona cuando se desató un conflicto. Testigos aseguraron a las autoridades que la pelea comenzó porque el menor protagonizó un comportamiento inapropiado con la pareja de uno de los asistentes.

Tras el ataque, en las afueras de donde transcurría la celebración, el joven, identificado como Fernando Velásquez, de 25 años, quedó tendido en la vía pública y fue trasladado a la unidad intermedia de Santo Domingo, donde ingresó sin signos vitales.

El agresor fue detenido por la Policía y enfrenta cargos por homicidio. Este año, Medellín ha registrado un total de 224 homicidios, en los que las armas blancas han estado presentes en 80 de estos casos, siendo la segunda herramienta más utilizada en asesinatos en la ciudad.

Las investigaciones continúan en curso para esclarecer los detalles del hecho, que preliminarmente estaría asociado a un caso de intolerancia, registrando este año un total de 58 casos, que representan aumento del 5% respecto al año anterior.