Hombre disparó a presunto ladrón que trató de robarle el espejo del carro (video)

Una cámara de seguridad registró el momento en que un hombre estaba robando el espejo izquierdo de un vehículo blanco que estaba estacionado en el barrio Calipso, al oriente de Cali. En ese instante, otro hombre, quien parece ser el dueño del auto, se percata de lo ocurrido, sale corriendo de una de las viviendas y le dispara en varias oportunidades al ladrón.

El asaltante había descendido de la puerta trasera de un carro rojo, que lo esperó hasta desprender la autoparte, mientras el posible propietario salió de una de las casas con una arma de fuego en la mano e intentó frustrar el robo disparando en cerca de ocho ocasiones. El ladrón fue habilidoso y logró escapar con el objeto robado, que desprendió en menos de diez segundos.

Hasta el momento, no se conoce si el hombre recibió algún disparo, puesto que la Policía de la capital del Valle del Cauca no se ha pronunciado acerca del hecho. Lo que se alcanza a percibir en las imágenes es que el vehículo rojo en el que se fugó es el que recibe directamente los impactos y no se alcanza a detallar si fue perforado por las balas.

Recomendaciones de las autoridades para evitar robos de autos

Las autoridades en reiteradas ocasiones ha hecho la recomendación de no parquear en zonas prohibidas. Así mismo han invitado a la comunidad para que no tomen justicia por su propia manos, sin embargo, los casos que se conocen donde los afectados resultan tomando acciones en contra de ladrones se han vuelto reiterativos y virales en redes sociales, en donde incluso lo celebran.

Los espejos son la segunda pieza más robada en autos

Según el último reporte de Asopartes, que cubre desde enero hasta octubre de este año, en Colombia se registraron más de 100 mil robos relacionados con vehículos. Así mismo, se indica que el hurto de autopartes a nivel nacional alcanzó los 8.055 casos, frente a los 8.921 del año pasado, que representa un reducción del cerca del 10%.

Del informe se concluye que los espejos son unas de las piezas que más se roban de los vehículos, representando el 27%, y solo superada por las placas, que son las más queridas por los ladrones en el país con un 34%. En tercer lugar aparecen partes varias con 14%, luego las llantas con 11% y el quinto lugar lo tiene los motores con un 9%.

Video: hombre le dispara a sus asaltantes

En Calipso uno de sus residentes tuvo que espantar a unos ladrones de espejos a bal@zos. Los ladrones andaban en un carro rojo y uno de ellos trató de llevarse el retrovisor de un auto blanco; cuando apareció el hombre armado y disparó contra los delincuentes. #RadioReloj pic.twitter.com/1cRlaXgB98 — Radio Reloj Cali (@radiorelojcali) December 6, 2023