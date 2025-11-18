Hubo otro ataque contra un CAI, en Cali; dieron detalles de los cuatro del fin de semana

El pasado sábado también hubo un ataque en el CAI Los Mangos de Cali Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A la serie de ataques con granada que se registraron a lo largo de este fin de semana se le sumó uno más en el CAI del barrio Charco Azul. En la tarde del pasado lunes 17 de noviembre, las autoridades registraron una explosión de un artefacto que lanzaron dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Lea: En medio de caso de intolerancia, asesinaron a padre e hija, en Armenia

La Policía Metropolitana de Cali indicó que aunque no hubo personas heridas, sí resultó lesionado un perro que estaba en ese momento fuera de la estación. Además, el comandante local de la Policía, general Henry Bello, aseguró que se generaron afectaciones a la fachada del CAI.

Sumado a esto, el uniformado indicó que detrás de los ataques estarían miembros de la estructura Manuel Cepeda Vergas, que tiene una alianza criminal con la ‘Jaime Martínez’, como retaliación a operaciones en el Cauca, como la del pasado viernes en Buenos Aires, en la que fue asesinado alias Veneno y su pareja.

“Ya hicimos la recolección del circuito cerrado de televisión, de las cámaras que tiene la Alcaldía de Cali. También estamos adelantando otras pruebas técnicas que van a ser muy importantes en el proceso investigativo”, añadió Bello, quien también indicó que dicha estructura que investigan tiene como costumbre “lanzar granadas de fragmentación IM26”.

Le puede interesar: Armero 40 años: “Amar al volcán que me quitó una pierna”, cuenta un psicoterapeuta

Sumado a esto, las autoridades indicaron que intensificarán los puestos de control, así como reforzarán el bloque de búsqueda que investiga los ataques de este fin de semana. Por su parte, el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, aseguró que desde la administración se ofrece una recompensa de COP 400 millones por información de los responsables de este tipo de casos. “La instrucción es, primero, fortalecer la presencia institucional en toda la ciudad”, agregó.

El fin de semana se registraron cuatro ataques en Cali, además del registrado en el CAI de Charco Azul. El primero fue contra la estación de Policía Los Mangos, en el oriente de la ciudad, donde sujetos desde un carro lanzaron una granada que hirió a dos policías y dos civiles.

A esto se sumó el hallazgo de una granada en inmediaciones de la emisora RCN, que no explotó. Pero al día siguiente un segundo artefacto fue lanzado, dejando graves afectaciones estructurales en la zona.

“El alcalde ha dado una instrucción muy clara, acompañamiento a todos los medios de comunicación. Avanzan los procesos de investigación de la policía judicial y de la fiscalía y la capacidad del bloque de búsqueda también estará acompañando esta investigación”, indicó sobre este caso García.