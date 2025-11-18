En medio de caso de intolerancia, asesinaron a padre e hija, en Armenia

Luz Amparo Moscoso Palomino, de 65 años, y su padre, el señor Julio César Moscoso Echeverry, de 89 años, fueron atacados con arma blanca y arma de fuego. Foto: Archivo Particular

En Armenia se realizó una velatón en rechazo al asesinato de Julio César Moscoso Echeverry, de 89 años, y su hija Luz Amparo Moscoso Palomino, de 65 años, quienes fueron asesinados en medio de un hecho de intolerancia, el pasado domingo 16 de noviembre dentro de su vivienda, en el barrio el Porvenir.

Todo comenzó con un choque que se registró ese día. El conductor de un vehículo, en presunto estado de embriaguez, rodó en reversa y terminó contra la reja de la vivienda del padre y su hija, causando daños estructurales, por lo que acordaron el pago de COP 2 millones de pesos, y así evitaron llamar a las autoridades.

Pero horas más tarde, según informó el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío, varias personas llegaron en otro vehículo, ingresaron a la vivienda y atacaron con armas blancas y de fuego a Julio César y Luz Amparo.

Producto del ataque, la mujer, que recibió un disparo en el pecho, falleció en el lugar, mientras que el padre, con lesiones en el abdomen por arma de fuego e intercostal con arma blanca, alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, donde falleció poco después por la gravedad de las heridas.

Ante esto, Atuesta aseguró que ya se logró la inmovilización del vehículo en el que llegaron los atacantes, así como, con información de testigos, se identificaron a los posibles agresores. “No vamos a permitir que este caso repudiable de intolerancia quede en la impunidad. Estamos realizando diligencias de verificación, inspecciones e identificación de personas involucradas”, añadió el uniformado.

Julio César había sido propietario de la Bicicletería El Rin, en el sector de La Cejita, así como era un reconocido comerciante del municipio.

Tras lo ocurrido, habitantes del barrio Porvenir realizaron una velatón para pedir justicia en este caso. “Pedir por la paz por sus almas, pedir que el Señor los tenga en su gloria, de que pronto se haga tanta intolerancia que hay, de que de pronto las personas están muy alejadas de Dios, que necesitamos que la gente busque como acercamiento a la oración y que miremos por la problemática que tenemos por la intolerancia”, señaló a Caracol Radio la presidenta de la junta de acción comunal del barrio, María Antonia Melo.