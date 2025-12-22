Identificaron a las víctimas mortales de grave accidente en la vía Buga-Buenaventura

El accidente ocurrió en medio de un trancón en la vía entre Buga y Buenaventura. El vehículo quedó atrapado entre dos tractomulas tras el choque trasero de una de ellas. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un accidente de tránsito que se registró en la vía Buga-Buenaventura, en el Valle, el pasado viernes 19 de diciembre dejó dos personas sin vida. Las autoridades identificaron a las víctimas como Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, quienes viajaban en un vehículo particular junto a sus dos hijos cuando una tractomula los embistió por la parte trasera en medio de un trancón.

Lea: Sacaron del abismo el bus del accidente en Segovia: seis heridos siguen hospitalizados

Según la información preliminar, el carro en el que se movilizaba la familia se encontraba detenido por la congestión vehicular. En ese momento, uno de los menores de edad se bajó del vehículo para orinar en el costado de la vía y segundos después la tractomula impactó violentamente el automóvil, lo corrió hacia adelante y lo dejó prensado contra otro vehículo de carga.

El choque dejó el carro completamente destruido. Suárez y Díaz murieron en el lugar pese a las acciones de conductores y testigos que intentaron auxiliarlos. El hijo mayor de la pareja fue rescatado con vida y trasladado a un centro asistencial donde permanece hospitalizado con heridas de gravedad en las piernas.

Le puede interesar: Se conocen nuevos detalles de la masacre en Río de Oro (Cesar); sobrevivió niña de 5 años

El menor de edad que se había bajado del vehículo presenció el accidente desde el costado de la carretera y resultó ileso, pero con un alto impacto emocional tras el suceso en el que murieron sus padres. Tras el hecho, quedó bajo el cuidado de familiares y recibe acompañamiento profesional.

En video quedó registrado el accidente y es analizado por las autoridades para determinar las causas exactas. Una de las hipótesis es que el conductor habría perdido el control tras una falla en el sistema de frenos, pero es aún objeto de investigación.

#Tendencia | 😥Así fue el trágico accidente en las vías de #Buenaventura donde una tractomula al parecer sin frenos impactó contra un vehículo particular dejando víctimas fatales y gran conmoción en el sector de #Córdoba. pic.twitter.com/kTxweQ2PoY — Ecos del Combeima (@EcosdelCombeima) December 21, 2025

La pareja era conocida en el sector Bellavista, donde trabajaban en un granero. La noticia generó conmoción entre vecinos y comerciantes de la zona quienes lamentaron lo ocurrido y expresaron su solidaridad con la familia. Además, llevaron flores y velas al granero de las víctimas, pero rechazaron un presunto saqueo en el mismo por sujetos que, tras conocer las identidades de las víctimas del accidente, ingresaron a la tienda y hurtaron mercancía y dinero en efectivo.

Las autoridades de tránsito avanzan en las investigaciones para esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y determinar las condiciones en las que ocurrió el accidente vial.