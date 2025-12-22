Sacaron del abismo el bus del accidente en Segovia: seis heridos siguen hospitalizados

El vehículo fue retirado con maquinaria especializada debido a la complejidad del terreno donde ocurrió el accidente. Foto: Archivo Particular

Las autoridades lograron extraer del abismo el bus de servicios especiales que se accidentó el pasado 14 de diciembre en la vía entre Segovia y Remedios, en el nordeste antioqueño. Este siniestro dejó 16 jóvenes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello y al conductor del vehículo sin vida.

El vehículo será sometido a análisis técnicos, realizados por expertos, para establecer las causas del siniestro, mientras seis jóvenes sobrevivientes continúan hospitalizados.

La extracción del vehículo fue realizada con apoyo de maquinaria especializada, luego de permanecer varios días en un abismo de más de 40 metros. Sin techo, con ventanas destruidas y daños en diferentes partes, el bus fue trasladado por funcionarios de la Policía de Tránsito y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a un punto donde adelantarán las pericias correspondientes.

Con esto, las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del fatal accidente, alrededor del cual se han planteado hipótesis como un posible microsueño del conductor o fallas mecánicas previas en el automotor. Algunos estudiantes que sobrevivieron al accidente han manifestado inquietudes por el estado del vehículo antes del regreso.

Seis jóvenes siguen hospitalizados

La Secretaría de Salud de Antioquia confirmó que 14 de los 20 heridos ya fueron dados de alta tras recibir atención médica en hospitales de Remedios, Yolombó y Medellín.

Los seis jóvenes restantes permanecen bajo observación médica y con avances en su recuperación debido a la complejidad de las heridas. “Ya tenemos catorce de alta en sus casas, y solo tenemos seis en hospitales de alto nivel y mediano nivel, como son San Vicente de Paul, Clínica Las Américas, Hospital General, Clínica del Norte y Yolombó, solo seis. Están estables, se están recuperando, es una recuperación más lenta”, afirmó la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, a Blu Radio.

El grupo de jóvenes regresaba de una excursión en la que celebraron su graduación de bachillerato en Coveñas, Sucre. El viaje de retorno inició el sábado y tenía previsto llegar en la madrugada del domingo a Bello.

El pasado miércoles realizaron una eucaristía colectiva en el coliseo de la Unidad Deportiva Tulio Ospina, convocada por la alcaldía de Bello y la comunidad educativa de la institución a la que pertenecían, ya que no hubo sepelio colectivo por decisión de las familias de las víctimas.

Las investigaciones siguen en curso para determinar las responsabilidades y establecer si el estado mecánico del vehículo o las condiciones del trayecto influyeron en el accidente, ya que sobrevivientes y familiares del algunas víctimas mortales señalaron malas condiciones del vehículo.

“Ella nos comunicó que el bus venía varado y que avanzaban muy despacio, pero no sabemos qué fue lo que pasó. La verdad, nadie lo sabe. Eso quizá lo contarán las personas que quedaron vivas”, dijo Carlos Gutiérrez, abuelo de Valeria López, una de las víctimas mortales.

Lo que ha dicho la empresa del bus accidentado

Tras los señalamientos de las condiciones del bus, la empresa Precoltur, a la que estaba afiliada el vehículo se pronunció ante lo sucedido asegurando que activaron el protocolo de atención y llegaron al lugar para apoyar las labores de rescate.

“A toda la policía ya se le entregó toda la información pertinente que ellos nos pidieron. Todo está en investigación. El chico (el conductor) llevaba con nosotros dos años, en dos contratos, y nunca tuvimos una dificultad, ya que la compañía tiene 40 años y nunca habíamos tenido una situación de esta magnitud”, manifestó la gerente de la empresa Precoltur, María Elena Molina.

Además, indicaron que el conductor del bus no tenía llamados de atención y que no había tenido problemas previos. “Le preguntamos a los conductores, pero nadie los vio, pues, porque como se salió de la vía, entonces, cuando pasaron los otros vehículos, no lo vieron. Aquí se monitorean con el GPS, pero nunca habíamos tenido dificultades en esa vía, aunque sabemos que otras empresas sí lo han tenido, pero nosotros no”, agregó.

Por otro lado, la empresa de Seniors Prom, que fue la encargada de organizar la excursión, contó también el apoyo que brindaron en el momento de la emergencia. “Desde el momento en que la empresa tuvo conocimiento efectivo de la situación, se desplazó al lugar de los hechos un equipo conformado por el Director de Operaciones, personal de salud y el coordinador de seguridad, con el fin de acompañar la atención de la emergencia y articular las acciones necesarias con las autoridades presentes”, indicaron.