Se conocen nuevos detalles de la masacre en Río de Oro (Cesar); sobrevivió niña de 5 años

Una recompensa hasta de COP 30 millones ofrecen las autoridades por información de los responsables de la masacre que se registró en la noche del pasado sábado 20 de diciembre, en zona rural del municipio de Río de Oro, en Cesar, en la que murió una pareja y su hija de 12 años.

Tras conocerse los hechos y que los cuerpos de Anderson Rocha Núñez; y su esposa Geraldine García solo pudieron recogerse en la mañana de este domingo, debido a la falta de garantías en la seguridad en la zona, también se conocieron nuevos detalles del hecho.

Del caso se conoce que ocurrió sobre las 9:46 p.m. cuando la pareja y sus dos hijas, de 12 y 5 años, regresaban de una novena a la vereda de Los ángeles, donde vivían. En el camino se encontraron con sujetos armados que les dispararon en reiteradas ocasiones.

En el lugar falleció la pareja, oriunda de Aguachica, mientras que la niña de 12 años alcanzó a ser trasladada con vida al hospital Álvaro Rodríguez González de San Martín, donde poco después de su ingreso se confirma su fallecimiento. Sumado a esto, el alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, confirmó que del ataque sobrevivió una niña de 5 años que cayó a una cuneta en el momento del ataque y que permaneció oculta hasta que pudo pedir ayuda a un motociclista.

Mientras desde la alcaldía se convocó a un consejo extraordinario de seguridad, en el que se definió la recompensa, desde Sincelejo, el teniente coronel Rodrigo Manrique Gómez, subcomandante Departamento de Policía Cesar, señaló que “de manera inmediata se dispuso un equipo especial de investigación criminal e inteligencia con el propósito de esclarecer lo sucedido y dar con los responsables de este hecho”.

En cuanto a las hipótesis de lo que pudo haber ocurrido, el uniformado indicó que no se tiene certeza, pero se investiga si “estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales entre grupos armados ilegales que tienen injerencia en la zona”.

Por ello, las autoridades pidieron a la comunidad brindar cualquier tipo de información que pueda llevar al paradero de los responsables o a establecer lo que ocurrió. Para ello se habilitó la línea 3143587212.

Adicionalmente, desde la alcaldía han pedido al gobierno departamental y nacional acciones para evitar una escalada de violencia en la región, ante el asesinato de siete uniformados esta semana en medio de un ataque en Aguachica y la cercanía que tienen con la región del Catatumbo.