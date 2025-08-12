Se conoce identidad de tres víctimas de masacre en Bolívar, Cauca

Imagen de referencia. Un hombre fue asesinado dentro de una vivienda, mientras que los otros dos fueron retenidos y encontrados muertos por la comunidad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la mañana de este martes 12 de agosto fueron trasladados los cuerpos de los campesinos Benjamín Narváez, Francisco Narváez y Joaquín Cajas, las tres personas que el pasado lunes fueron encontrados muertos entre las veredas La Monja, Guayabillas y La Playa del municipio de Bolívar, en Cauca.

Del caso se conoce que sujetos, que serían miembros de un grupo armado que tiene presencia en la zona, llegaron a una vivienda en la vereda Las Monjas y dispararon contra quienes estaba allí, provocando la muerte de Francisco Narváez. Posteriormente, los sujetos retuvieron a Benjamín Narváez y Joaquín Cajas, cuyos cuerpos fueron encontrados en otra zona con impactos de fusil.

“Los familiares empezaron su búsqueda, en medio de la tensión que significaba esta situación, por eso encontraron después los cadáveres de sus seres queridos en las veredas Guayabillas y La Playa”, señalaron a El País de Cali líderes sociales de la zona. No se descarta que una cuarta persona hallada muerta en la vereda El Hato haya sido víctima en la misma acción, según indicó Indepaz.

Ante lo ocurrido, Víctor Collazos, integrante de la organización Espacio Regional de Paz, advirtió que “es grave la situación que están viviendo las comunidades del macizo. Hay zozobra, miedo y riesgo permanente. Pedimos a las instituciones del Estado y a la comunidad internacional que ayuden a visibilizar esta crisis y brinden garantías de seguridad”.

De acuerdo con Indepaz, esta es la masacre número 47 que se registra en lo que va corrido de este año. Sumado a esto, resaltaron que la Alerta Temprana 020 de 2022 dela Defensoría del Pueblo advertía del riesgo inminente en el municipio de Bolívar y el Macizo Caucano por enfrentamientos entre el Frente Andrés Patiño del Estado Mayor Central, el ELN y bandas de carácter local.

Este hecho, advierten, expondría a líderes comunitarios, campesinos, niños y adolescentes, así como los hace vulnerables de homicidios selectivos, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos y otras formas de violencia.