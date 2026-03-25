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Obras en el metro de la 80 de Medellín habrían causado daños en al menos 12 viviendas

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó la evacuación de 11 familias. Hubo caída de muros, aunque no personas lesionadas.

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Redacción Colombia
25 de marzo de 2026 - 01:22 p. m.
La alcaldía confirmó la evacuación de 24 personas. Se registró la caída de fachadas y pérdida de enseres.
La alcaldía confirmó la evacuación de 24 personas. Se registró la caída de fachadas y pérdida de enseres.
Foto: Alcaldía de Medellín
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En medio de las obras de construcción del metro de la 80, en Medellín, se presentó una grave emergencia en el barrio Córdoba de la comuna 5, donde se construye el intercambio vial Rinconcito Ecuatoriano. En la zona se presentó caída de muros en al menos cuatro viviendas, así como se hizo la evacuación adicional de al menos siete familias.

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La noticia fue confirmada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien indicó que hubo afectaciones en muros de fachada y pérdida de enseres, aunque no se registran pérdidas de vidas humanas ni personas lesionadas.

“Desde el momento del accidente estamos trabajando de manera articulada con los equipos jurídicos y sociales para brindar soluciones oportunas a las familias afectadas”, añadió el mandatario.

Por su parte, la subdirectora de Manejo de Desastres del DAGRD, Marcela Gómez, explicó que “nos encontramos con un colapso parcial estructural. Hay doce edificaciones afectadas. Hicimos la recomendación de una evacuación temporal de diez viviendas, en las que viven 24 personas. De ellas, dos adultos mayores, dos menores y dos mascotas”.

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Habitantes de la zona afectada publicaron videos en redes sociales en los que se ve la caída completa de fachadas, por lo que a la zona llegaron dos máquinas y 10 unidades del cuerpo de Bomberos de Medellín para evaluar las afectaciones y hacer las evacuaciones.

También, este miércoles 25 de marzo, se realizan las inspecciones a las estructuras y se hace el acompañamiento social de las familias para su reubicación.

Según el Metro de Medellín, las obras del metro de la 80 ya se encuentran por encima del 50 % de ejecución. Algunos de los frentes de obra activos están en el sector Caribe, donde se hace la interconexión con el metro, y en la autopista Norte y la carrera 65, donde se construye un nuevo viaducto que tendrá aproximadamente 500 metros.

Por Redacción Colombia

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