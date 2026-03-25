Obras en el metro de la 80 de Medellín habrían causado daños en al menos 12 viviendas

La alcaldía confirmó la evacuación de 24 personas. Se registró la caída de fachadas y pérdida de enseres. Foto: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de las obras de construcción del metro de la 80, en Medellín, se presentó una grave emergencia en el barrio Córdoba de la comuna 5, donde se construye el intercambio vial Rinconcito Ecuatoriano. En la zona se presentó caída de muros en al menos cuatro viviendas, así como se hizo la evacuación adicional de al menos siete familias.

Lea: Incendio en páramo de Boyacá dejó una mujer muerta; al parecer habría sido provocado

La noticia fue confirmada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien indicó que hubo afectaciones en muros de fachada y pérdida de enseres, aunque no se registran pérdidas de vidas humanas ni personas lesionadas.

“Desde el momento del accidente estamos trabajando de manera articulada con los equipos jurídicos y sociales para brindar soluciones oportunas a las familias afectadas”, añadió el mandatario.

#Video Doce viviendas resultaron afectadas en las últimas horas por trabajos relacionados con el @metrodela80 en #Medellín. @FicoGutierrez reveló que no hubo heridos producto de la caída de algunos muros, hay evacuación temporal de 24 personas. #MañanasBlu Video: @DenunciasAntio2 pic.twitter.com/XAMwdu2vHr — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 25, 2026

Por su parte, la subdirectora de Manejo de Desastres del DAGRD, Marcela Gómez, explicó que “nos encontramos con un colapso parcial estructural. Hay doce edificaciones afectadas. Hicimos la recomendación de una evacuación temporal de diez viviendas, en las que viven 24 personas. De ellas, dos adultos mayores, dos menores y dos mascotas”.

Le puede interesar: Las expropiaciones que enfrentan a propietarios con el metro de la 80 en Medellín

Habitantes de la zona afectada publicaron videos en redes sociales en los que se ve la caída completa de fachadas, por lo que a la zona llegaron dos máquinas y 10 unidades del cuerpo de Bomberos de Medellín para evaluar las afectaciones y hacer las evacuaciones.

‼️Mientras se realizaban las obras de demolición de predios asociadas al proyecto del intercambio vial Rinconcito Ecuatoriano, en la comuna 5, cuatro viviendas resultaron afectadas en sus muros de fachada y con pérdida de enseres.



Afortunadamente, no se registran pérdidas de… pic.twitter.com/VYnPcddtAi — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 25, 2026

También, este miércoles 25 de marzo, se realizan las inspecciones a las estructuras y se hace el acompañamiento social de las familias para su reubicación.

Según el Metro de Medellín, las obras del metro de la 80 ya se encuentran por encima del 50 % de ejecución. Algunos de los frentes de obra activos están en el sector Caribe, donde se hace la interconexión con el metro, y en la autopista Norte y la carrera 65, donde se construye un nuevo viaducto que tendrá aproximadamente 500 metros.