Incendio completó más de 24 horas en cerro de Bello; lo habría provocado por globo de mecha

El incendio en Bello no ha dejado personas heridas.

Al menos 45 unidades de bomberos intenta controlar un incendio que se registra desde el pasado 31 de diciembre en el cerro Quitasol de Bello. Aunque se había logrado controlar en la tarde del miércoles, los puntos calientes se reactivaron en la madrugada de este jueves primero de enero.

La conflagración se registró sobre las 10:30 p.m., en límites del barrio El Mirador de Bello, por lo que el cuerpo de Bomberos del municipio y la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, intervinieron en la zona y realizaron el monitoreo con cámaras térmicas instaladas al pie del cerro.

Con el trabajo de la tarde se logró controlar gran parte de los puntos calientes, pero en la mañana de este jueves se reactivó el incendio forestal que, al parecer, habría sido provocado por un globo de mecha lanzado durante las celebraciones navideñas.

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Bello informó que desde las 10:00 de la noche del martes, 30 de diciembre, se registra un incendio de capa vegetal en el cerro Quitasol.



En la mañana de este 31 de diciembre informaron desde la Alcaldía que "2 cuadrillas del Cuerpo de…

Ante la reactivación de las llamas, en la zona hacen presencia al menos 45 unidades del Cuerpo de Bomberos de Bello, soldados del Batallón Pedro Nel Ospina, unidades de Búsqueda y Rescate de la Policía (Ponalsar) y la Defensa Civil Bellanita, quienes intentan evitar que las llamas llegue a zona urbana.

Según indicó Jhon Alexander Osorio, secretario de Gestión de Bello, a Noticias Caracol, en la zona de la conflagración se han hecho “40 descargas de bambi bucket, pero el clima no ha ayudado”, por lo que continúan en las labores de mitigación. Se espera que este 2 de enero ya se tenga controlada la situación.

Incendio en Copacabana

Otra emergencia se registró en la urbanización Luna Lunera, de Copacabana, donde los vecinos alertaron un incendio forestal que amenazaba con alcanzar varias viviendas de la zona, por lo que el cuerpo de Bomberos del municipio trabajó toda la noche para tratar de mitigar las llamas.

Aunque la comunidad alertó que la columna de humo se extendió entre la urbanización, las autoridades no reportaron personas lesionadas.

Incendio forestal en Medellín

La última emergencia se dio en zona boscosa de San Sebastián de Palmitas, en la capital antioqueña, hasta donde llegaron dos unidades de bomberos. La conflagración fue rápidamente controlada, cerca de la vía de acceso al corregimiento. Se investiga si fue provocada por pólvora.