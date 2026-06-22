Incendio en Las Palmas, Cali, dejó cinco viviendas destruidas y varias familias afectadas

Las autoridades adelantan el censo de damnificados mientras que los bomberos se encuentran en sitio controlando puntos calientes. Foto: Alcaldía de Cali

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Cinco viviendas reducidas a cenizas, tres bodegas afectadas y varias familias que perdieron sus pertenencias fue el saldo que dejó un incendio este 21 de junio en el sector Las Palmas, en el corregimiento de Navarro, oriente de Cali.

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La emergencia tuvo lugar pasada la medianoche de este domingo electoral, en una zona del jarillón del río Cauca, en el barrio Decepaz. Debido a las condiciones de las viviendas, construidas en su mayoría con materiales altamente inflamables, como la madera, las llamas se extendieron de manera rápida.

De acuerdo con los organismos de socorro, el incendio fue atendido por el Cuerpo de Bomberos de Cali con el despliegue de 38 integrantes. Las labores de control se extendieron durante varias horas hasta lograr la contención de las llamas, e incluyeron máquinas extintoras, carrotanques, una unidad de rehabilitación, una ambulancia y apoyo de la Cruz Roja.

Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, aseguró que además de la evaluación de daños en la zona, también se activó el proceso de caracterización de las familias afectadas con el fin de determinar las necesidades de atención humanitaria. Con ello comenzará la activación de la ruta de apoyo para los damnificados, que incluye ayudas de emergencia y acompañamiento institucional.

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A través de un comunicado de la alcaldía de Cali se confirmó que el fuego afectó de manera directa cinco viviendas y alcanzó tres bodegas dedicadas a actividades de reciclaje, igual que a siete animales, entre perros y gallinas, que perdieron la vida en medio de la conflagración. Además, una persona fue atendida debido a la inhalación de humo durante la emergencia.

Las autoridades todavía investigan las causas de este incendio. El Benemérito Cuerpo de Bomberos que atendió y controló la situación en conjunto con la Cruz Roja, actualmente se encuentra en sitio controlando puntos calientes.