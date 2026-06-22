Intento de secuestro del alcalde de Mesetas reactivó alertas de seguridad en el Meta

Foto de archivo: gobernadora del Meta, Rafaela Cortés. Foto: Óscar Pérez

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Este fin de semana, mientras en el país se desarrollaba la segunda vuelta de elecciones, Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta y también presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, expresó su preocupación por la situación de seguridad en la región. Esto, tras conocerse la denuncia del alcalde de Mesetas, Camilo Pulgarín, quien recientemente habría sido víctima de un presunto intento de secuestro.

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El caso ocurrió el pasado miércoles, cuando el mandatario realizaba un recorrido por el parque central del municipio, frente a la Alcaldía, y fue abordado por un integrante de un grupo de disidentes de las Farc. El alcalde dio aviso a su esquema de seguridad, que junto con unidades de la Policía logró la captura de tres hombres señalados de participar en el intento de secuestro.

Además, presuntamente, desde hacía aproximadamente dos meses, el alcalde venía recibiendo exigencias económicas por parte de este grupo armado ilegal, que le habría solicitado alrededor de COP 400 millones de pesos. Los tres capturados fueron dejados a disposición del fiscal de Mesetas junto al material recolectado y la información entregada como prueba. No obstante, se decidió dejarlos en libertad, argumentando que se trataba de un caso de constreñimiento y no avanzó la judicialización, según lo informado por la secretaria de Gobierno del Meta, Andrea Lizcano.

Pero las autoridades advirtieron que, luego de esta decisión, los hombres se habrían reunido nuevamente en el municipio y habrían recibido instrucciones distintas, esta vez orientadas no a la presión económica sino a atentar contra la vida del mandatario. Esta fue la razón por la que la Gobernación del Meta activó un operativo de seguridad para sacar al alcalde de la zona y trasladarlo a Villavicencio, ciudad de la que no habría podido regresar con normalidad mientras se adelantan las verificaciones e investigaciones.

¿Qué dijo la gobernadora?

“Es un hecho extremadamente grave que no puede pasar inadvertido ni ser minimizado. Hoy hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que el Meta no sea dejado solo. Necesitamos toda la capacidad institucional del Estado para proteger a nuestros ciudadanos, a nuestros líderes y a nuestra democracia”, aseguró Rafaela Cortés Zambrano, quien también mencionó el homicidio del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, ocurrido el 15 de mayo, así como denuncias sobre presiones atribuidas a disidencias de “Iván Mordisco” y “Calarcá” y otras estructuras armadas ilegales que actúan en el territorio.

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A raíz de los hechos registrados en las últimas semanas, se mantuvo activo el Puesto de Mando Unificado Departamental, articulado con el Ejército, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría, para hacer seguimiento a la situación de seguridad durante el proceso electoral del domingo 21 de junio. Sin embargo, la gobernadora insistió en que los riesgos actuales exigen presencia permanente del Estado antes, durante y después de esta jornada democrática.

Ante la persistencia de dinámicas de violencia, aseguró: “Hoy hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que el Meta no sea dejado solo. Necesitamos toda la capacidad institucional del Estado para proteger a nuestros ciudadanos, a nuestros líderes y a nuestra democracia”.