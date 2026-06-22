La nueva granja de energía solar que beneficia a las madres comunitarias de Barrancabermeja

La iniciativa forma parte de la estrategia de Transición Energética Justa impulsada por el Gobierno nacional. Foto: Ministerio de Minas y Energía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Treinta hogares de madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) podrán reducir hasta en un 60% el valor de sus facturas de electricidad gracias un proyecto que funcionará en Barrancabermeja: una granja de energía solar entregada por el Gobierno Nacional este 20 de junio.

Lea aquí: Un muerto y daños en el MIO se registran tras desmanes en Cali; ofrecieron recompensa

En el puerto petrolero santandereano se alza la infraestructura —con una vida útil estimada entre 25 y 30 años— que tiene una capacidad instalada de 1.001,22 kilovatios pico (kWp) y está compuesta por 1.628 paneles solares, tres inversores y un centro de transformación de 1.200 kVA. Es allí en donde nace la primera comunidad energética conformada por madres comunitarias en Colombia.

“Tenemos comunidades energéticas de juntas de acción comunal y de pescadores, pero era muy importante que pudiésemos tener una de madres comunitarias, porque al final la labor de cuidado que allí se realiza está dirigida a población vulnerable”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

La energía generada será incorporada al Sistema Interconectado Nacional a través de la Electrificadora de Santander (ESSA) y, además del impacto económico para los beneficiarios, esta iniciativa busca fortalecer la participación de las comunidades en la generación de energía y ampliar el acceso a fuentes renovables en los territorios.

Según el Ministerio de Minas y Energía, el proyecto beneficiará a cerca de 700 familias de Barrancabermeja agrupadas en 13 comunidades que compartirán sus beneficios, incluyendo un alivio económico para mujeres que desarrollan labores de cuidado y atención a la primera infancia. El proyecto requirió una inversión de COP 6.420 millones y cerca del 80% de la mano de obra empleada durante la construcción fue contratada en la región.

Puede interesarle: Elecciones presidenciales en Colombia: así fueron los resultados de segunda vuelta en Cali

El Ministerio señaló que la iniciativa forma parte de la estrategia de Transición Energética Justa impulsada por el Gobierno nacional, con la que se busca promover el uso de fuentes renovables, fortalecer la participación comunitaria en la generación de energía y ampliar el acceso a los beneficios económicos asociados a estos proyectos.

“Hoy estamos demostrando que la Transición Energética Justa tiene rostro humano. Esta granja solar no solo genera energía limpia; genera bienestar, alivio económico y oportunidades para las comunidades. Nos llena de orgullo que la primera comunidad energética de madres comunitarias del país nazca en Barrancabermeja”, señaló también el funcionario.