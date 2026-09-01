Incendio en cultivo de caña amenazó viviendas en Candelaria, Valle

El incendio se podía ver desde el oriente de Cali. Foto: Archivo Particular

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Un incendio de grandes magnitudes se registró en la noche del pasado lunes 31 de agosto y madrugada de este martes, en el sector del Poblado Campestre del municipio de Candelaria, en Valle del Cauca. La conflagración provocó grandes llamaradas y amenazó a varias viviendas de la zona.

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El hecho llamó la atención de los habitantes de la región, debido a que el incendio produjo una gran columna de humo que se podía ver desde diferentes lugares del municipio. Las llamas se extendieron por un cañaduzal, sobre el que las autoridades trabajaron a lo largo de la noche.

La emergencia fue atendida por bomberos de Candelaria y Villagorgona, quienes señalaron a El País de Cali que primero se hizo una contención para evitar que las llamas llegaran hasta las viviendas de los sectores 8 y 9 del municipio.

Primeras versiones indican que el incendio habría sido provocado, por lo que las autoridades anunciaron investigaciones al respecto. Por el otro lado, personas de la zona advirtieron que podría tratarse de una mal llamada “quema controlada” en un cultivo cercano.

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Este caso se registra en medio de las emergencias que se mantienen en el país por cuenta de incendios forestales que han afectado principalmente al departamento del Tolima.

El Valle no ha estado exento de la emergencia. Desde hace 10 días se ha venido activando un incendio en zona rural de Buga, que ha sido difícil de controlar por las dificultades para ingresar a la zona donde está el foco de la conflagración.

“Los bomberos requieren de aproximadamente 6 horas de desplazamiento desde el casco urbano de Guadalajara de Buga, lo que hace también un poco difícil poder llegar al sitio, ya que los bomberos deben pernoctar en la zona”, explicó el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio Lara.