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Incendio forestal en Yumbo completa más de 15 horas; hay más de 120 hectáreas afectadas

La mitigación de las llamas se ha demorado por los fuertes vientos y las dificultades para ingresar al terreno en el que se originó la conflagración.

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Redacción Colombia
07 de septiembre de 2026 - 12:23 p. m.
La emergencia es atendida por más de 80 bomberos.
La emergencia es atendida por más de 80 bomberos.
Foto: Bomberos
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Un incendio de grandes magnitudes comenzó este fin de semana en el sector de Cerro Gordo, en Yumbo, y no ha logrado ser controlado por las autoridades, debido a los fuertes vientos y la dificultad de las unidades de socorro para ingresar a la zona donde se inició la conflagración.

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Según el cuerpo de Bomberos del municipio, la emergencia ha sido atendida por más de 80 unidades de bomberos de la región y de Cali, además de Gestión del Riesgo de Desastres, Defensa Civil, entre otros organismos. De igual forma, señalan que para la mañana de este lunes 7 de septiembre se esperaba la llegada de apoyo aéreo de un Bambi Bucket de la Fuerza Aérea para atender los focos de difícil acceso.

“En este sector donde está el fuego, las condiciones no son seguras para tener personal allí; sin embargo, estas vías vehiculares permiten hacer una línea de defensa para que el fuego se vaya autodestruyendo al no encontrar vegetación”, dijo el capitán Alberto Valencia, comandante de los Bomberos de Yumbo.

El incendio, dada su cercanía al casco urbano del municipio, fue registrado por varios habitantes de la zona que alertaron la altura de las llamas y el rápido avance hacia zonas pobladas. Sobre las afectaciones, un primer balance de la Secretaría de Gestión de Riesgo indica que se han afectado 120 hectáreas de vegetación.

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Aunque no se conocen las causas del incendio, primeras versiones indican que se habría iniciado accidentalmente. Las autoridades han reiterado la necesidad de evitar las mal llamadas quemas controladas, en especial durante esta temporada seca que atraviesa la región.

Sobre las conflagraciones en la región, el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio Lara, explicó que este fin de semana se registraron cinco incendios, de los que ya se lograron controlar tres: en el sector de Las Hamacas en Cristo Rey; en Siloé-San Francisco, y en la zona de Polvorines. Siguen activos los de Cerro Gordo y Smurfit Capa.

Ante la magnitud de la emergencia, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló que la magnitud de las afectaciones está en verificación y la UNGRD ya tramitó el apoyo aéreo. “La instrucción es la misma: no parar. Seguimos el incidente minuto a minuto con la Dirección Nacional de Bomberos”.

Por Redacción Colombia

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