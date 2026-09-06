Vendaval dejó 28 familias afectadas y daños en 11 trapiches en Campamento, Antioquia

Las ráfagas de viento desprendieron los techos de algunas viviendas en las zonas afectadas del municipio. Foto: Redes sociales

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Un fuerte vendaval acompañado de lluvias dejó afectaciones en zonas rurales y urbanas de Campamento, en el norte de Antioquia. La emergencia se presentó durante las últimas noches, en medio de varios días consecutivos de lluvias, y los fuertes vientos se extendieron durante casi tres horas, según explicó el alcalde del municipio, Cristian Agudelo.

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El balance preliminar más reciente señala que 28 familias resultaron afectadas por la emergencia. De ellas, 21 familias, integradas por 49 personas, fueron clasificadas como afectadas, mientras que otras siete familias, con 23 integrantes, fueron catalogadas como damnificadas. Las autoridades continúan realizando el censo para establecer el balance definitivo.

Daños en viviendas y centros educativos

Las afectaciones se concentran en las veredas La Frisolera, Montañita, El Reposo, Los Mangos, San Roque, La Chiquita, Chaquiral, La Polca y La Quiebra. En la zona urbana también fueron reportados daños en el parque principal y en las calles 6 y 4.

La emergencia alcanzó además a tres centros educativos rurales: La Chiquita, El Reposo y Quebrada Negra, donde se registraron daños que están siendo evaluados por las autoridades para determinar las acciones necesarias. Las lluvias también han provocado derrumbes en algunas vías terciarias del municipio.

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El alcalde explicó que la administración local ha tenido que intervenir estos puntos para garantizar la movilidad de las comunidades rurales, “en Campamento ya llevamos cuatro noches donde llueve toda la noche, y, por ejemplo, en la noche trasantier tuvimos que madrugar a destapar una de las vías terciarias de nuestro municipio, que fue afectada también por derrumbes”.

Daños en trapiches paneleros

Uno de los sectores que también resultó afectado fue el de la producción panelera. Según el reporte de la Alcaldía, 11 trapiches paneleros perdieron parcialmente sus cubiertas debido a los fuertes vientos.

Los daños generan preocupación entre las comunidades rurales, debido a la importancia que tienen estos establecimientos para la economía del municipio. Las autoridades adelantan la evaluación de las estructuras para establecer el alcance de las pérdidas y las necesidades de atención.

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Hasta el momento, no se reportan personas heridas ni animales afectados. La Alcaldía anunció que priorizará la atención de las familias damnificadas y gestionará apoyo con la Gobernación de Antioquia y el DAGRAN para atender las demás afectaciones.

Mientras continúan las labores de evaluación, las autoridades recomendaron a los habitantes reforzar las cubiertas de sus viviendas y revisar las estructuras que las sostienen ante la posibilidad de nuevas lluvias y fuertes vientos.