Por cuarto día Medellín no cumplió la meta de racionamiento de agua; preparan medidas

EPM continúa evaluando diariamente el comportamiento del consumo mientras las autoridades analizan las condiciones de abastecimiento en la ciudad y el Valle de Aburrá.

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Solo uno de los tres sistemas de abastecimiento de agua de Medellín y el Valle de Aburrá registró una reducción en el consumo el pasado sábado 5 de septiembre, según el más reciente balance de Empresas Públicas de Medellín (EPM), en medio del seguimiento que realizan las autoridades a las condiciones de abastecimiento. Siendo así, la ciudad lleva cuatro días sin cumplir la meta de ahorro propuesta para evitar el racionamiento.

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El llamado se hizo luego de que se suspendió el racionamiento que se había decretado para cinco comunas durante todo septiembre, debido a los bajos niveles del sistema de Piedras Blancas y la temporada seca que atraviesa la ciudad. El alcalde Federico Gutiérrez señaló que se cambiaba la medida para promover el ahorro voluntario, pero que si no se cumplía este lunes 7 de septiembre, se tomarán medidas.

Piedras Blancas fue el único sistema con reducción

Los usuarios abastecidos por el sistema Piedras Blancas, que comprende sectores de las zonas nororiental y centro-oriental de Medellín, redujeron su consumo en 18 litros diarios por vivienda o local.

En el sistema Piedras Blancas, EPM estableció una meta de ahorro de 92 litros diarios por usuario. En el balance más reciente, la reducción registrada fue de 18 litros por usuario frente al consumo tomado como referencia.

La situación fue diferente en el sistema La Fe, que abastece sectores del centro y sur de Medellín, además de los municipios de Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta y Envigado. Allí no se registró una reducción del consumo frente al comportamiento de referencia.

En Riogrande aumentó el consumo

El comportamiento más desfavorable se presentó en el sistema de Riogrande, que abastece sectores del occidente y noroccidente de Medellín y los municipios de Bello, Copacabana y Girardota.

En esta zona, el consumo aumentó en un litro diario por vivienda o local, mientras que la referencia establecida por EPM contempla una reducción de 70 litros diarios.

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Los resultados hacen parte del seguimiento que realiza la empresa sobre el comportamiento del consumo y no corresponden a una meta acumulativa de ahorro. EPM compara el consumo registrado con el de un día de referencia para establecer si hubo reducción o aumento.

EPM prepara nuevo balance

EPM anunció que este lunes entregará un nuevo reporte sobre el comportamiento del consumo de agua en Medellín y el Valle de Aburrá. Con esas cifras, las autoridades evaluarán las condiciones de abastecimiento y las medidas entre las que se contempla el racionamiento en varias partes de Medellín y su área metropolitana.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha advertido que, si las condiciones actuales se mantienen, el embalse Piedras Blancas podría quedarse sin agua en menos de ocho días.

“Se hará especialmente en horas de la noche para cuidar las zonas verdes de la ciudad, pero no lo haremos con riego de agua potable. Se hará con agua a través de perforaciones subterráneas, que tenemos la capacidad de hacerlo”, indicó Gutiérrez.

Por ahora, EPM continuará evaluando día a día el comportamiento del consumo y la disponibilidad del recurso, mientras las autoridades mantienen el llamado a reducir el uso de agua potable.