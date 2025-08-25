Indígenas en el Valle bloquearían vía a Buenaventura por la no entrega de tierras

Orivac realizó una protesta pacífica y exigió un pronunciamiento por parte del Gobierno para antes del viernes 29 de agosto. Foto: Orivac

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Frente a la sede de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en el centro de Cali, las comunidades indígenas agrupadas en la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (Orivac) realizaron este lunes 25 de agosto una protesta para exigir que se cumpla la promesa hecha por el Gobierno Nacional en 2023, la cual les otorgaba tierras destinadas a la construcción de viviendas y al desarrollo de unidades productivas.

Puede interesarle: En honor a las víctimas del atentado, Cali realizó una velatón por la paz

“Todas las entidades del Gobierno nos sentamos y fijamos unas peticiones que ellos nos cumplirían a la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, pero ya llevamos dos años desde que empezamos a hacer articulación. Se les han entregado todos los documentos y cumplimos al 100%, pero después nos evaden con informaciones que no concuerdan. Por eso, la idea es que este viernes se logre alguna gestión”, aseguró a Blu Radio Wal Gutiérrez, consejero mayor de la Orivac.

Según el consejero Gutiérrez, la solicitud sobre los predios se encuentra radicada ante la SAE hace dos años, pese a que los terrenos ya deberían haber sido adjudicados a las comunidades.

Lea: Atentado en Cali: 18 personas siguen hospitalizadas

Luego de haber sostenido un diálogo con las diferentes autoridades, acordaron que si no tienen un pronunciamiento al respecto para el próximo viernes 29 de agosto, van a retomar las movilizaciones y harán una “toma de la vía en el sector de La Delfina, en la vía Cali - Buenaventura, hasta tanto el Gobierno Nacional asuma con seriedad el cumplimiento de los compromisos adquiridos”, indicó que un comunicado Orivac.

Por su parte, la SAE indicó que algunos de los terrenos que reclama Orivac actualmente están ocupados por terceros, por lo que esperan resolver la propiedad de los predios para determinar con qué pasos continuar.