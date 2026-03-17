Casarán a 100 parejas gratis en Bucaramanga, ¿cómo inscribirse?

Imagen de referencia. Se habilitó un formulario para las parejas interesadas en participar. Foto: EFE - Henry Chirinos

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La alcaldía de Bucaramanga abrió una nueva convocatoria con la que busca 100 parejas que se quieran casar en un matrimonio colectivo que se tiene previsto para el 15 de mayo, el día de la conmemoración del Día de la Familia.

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La iniciativa la lidera la Secretaría de Desarrollo Social como parte de la política pública de familias, con la que se busca impulsar los matrimonios civiles en la ciudad, que se disminuyeron en un 2,5 % entre 2024 y 2025.

“Entendemos que el núcleo fundamental de Bucaramanga es la familia, por eso queremos no solo ayudar a cumplir el sueño de muchas familias que por sus condiciones económicas o de vulnerabilidad no han podido formalizar su unión, sino también rescatar principios y valores”, indicó el secretario de Desarrollo Social, Iván Dario Torres.

¡💍Bucaramanga dará el sí en grande!



La ciudad se está preparando para vivir un evento que marcará un antes y un después, donde parejas que ha soñado en materializar su matrimonio por fin lo harán posible gracias al Gobierno de @Cportilla40. pic.twitter.com/lKgVSnFLUo — Secretaría de Desarrollo Social BGA (@DesarrolloBGA) March 16, 2026

Requisitos para participar

La alcaldía de Bucaramanga indicó que la convocatoria está abierta tanto para parejas heterosexuales como del mismo sexo, que requieren cumplir con los siguientes requisitos:

Vivir en Bucaramanga.

Tener Sisbén IV entre A01 y C18.

Estar afiliados al régimen subsidiado de salud.

Ser mayores de edad.

No ser pensionados ni cotizantes.

Presentar recibo de servicios públicos.

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¿Cómo inscribirse?

Se habilitó este link (click acá), en el que se encuentra un formulario para hacer la inscripción de la postulación. Allí los interesados deberán registrar sus nombres, documentos y medios de contacto como teléfono y correo, así como asegurar que cumplen con las condiciones anteriormente señaladas.

Se espera que en el transcurso del próximo mes se conozcan las parejas que el próximo 15 de mayo se casarán en la plazoleta Luis Carlos Galán Sarmiento en el casamiento colectivo planeado por la alcaldía.