Incendio en la autopista Medellín-Bogotá: los bomberos controlaron el fuego sin heridos

Bomberos controlan la vegetación en llamas al borde de la autopista Medellín-Bogotá, en el sector La Playa. Foto: Alcaldía de Rionegro Foto: Alcaldía de R

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Un incendio se registró en la noche del lunes 16 de marzo en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del sector La Playa, cerca del parador Don Rogelio. El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia y controló las llamas en minutos sin que se reportaran personas heridas ni daños de consideración a la infraestructura vial.

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Según el reporte de la Alcaldía de Rionegro, el fuego se originó en un cerco de vegetación al borde de la vía y alcanzó algunas líneas de energía cercanas. El humo generado alertó a los conductores que transitaban por la autopista y a los habitantes de la zona, quienes dieron aviso a los organismos de emergencia.

#Atención 📛📢

A esta hora el cuerpo de Bomberos atiende incendio en la Autopista Medellín-Bogotá sector la Playa, cerca al parador Don Rogelio.



🔴Transita con precaución

❗Sigue las indicaciones del personal que atiende la emergencia. pic.twitter.com/Z7m6LxvJJx — Movilidad Rionegro (@MovilidadRgro) March 17, 2026

La autopista Medellín-Bogotá es uno de los corredores viales más importantes del departamento, ya que conecta el Valle de Aburrá con el oriente antioqueño y otras regiones del país. Al momento del incidente, las personas que tranistaban por el sector detuvieron los vehículos para resguardarse, lo que causó demoras en el tránsito de la vía. Las autoridades recomendaron a los conductores mantenerse atentos a las indicaciones del personal de emergencia.

Para atender el incidente se desplegaron cuatro unidades y una máquina del Cuerpo de Bomberos, así como el apoyo de la Secretaría de Movilidad de Rionegro.

Además de controlar el fuego, el personal coordinó el flujo vehicular, orientando a los conductores y regulando el tránsito en el sector durante las labores de extinción del fuego.

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Las autoridades confirmaron que la situación no requirió evacuaciones ni dejó afectaciones en las viviendas del sector. Una vez controlado el incendio, el tránsito en la autopista se normalizó.

La Alcaldía de Rionegro informó en sus redes sociales: “Conato de incendio controlado en zona boscosa de la autopista Medellín-Bogotá (La Playa). El fuego afectó un cerco vivo y algunas líneas de energía. Situación controlada”.