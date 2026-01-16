Mujer fue asesinada en Garzón, Huila: buscan a su pareja como presunto feminicida

Imagen de referencia. El cuerpo de la mujer fue hallado a un costado de la vía en la avenida circunvalar de Garzón. Foto: (EPA) EFE - Meri Parrado

Una mujer de 28 años fue asesinada en el municipio de Garzón, Huila, presuntamente por su pareja sentimental. El hecho se registró el 12 de enero y la víctima fue identificada como Carolina Rivera Garibello.

Según la información preliminar, la mujer salió de su vivienda en una motocicleta junto al presunto agresor. Y horas después fue hallada por la comunidad a un costado de la vía de la Ruta 45, en la avenida Circunvalar, con múltiples heridas causadas con un arma blanca. El principal sospechoso huyó del lugar y es buscado por las autoridades.

El Departamento de Policía del Huila confirmó que la mujer presentaba lesiones en el abdomen y en otras partes del cuerpo que le causaron la muerte en el lugar de los hechos. Unidades de la Sijín y de criminalística adelantaron las inspecciones técnicas y la recolección de elementos probatorios que quedaron a disposición de la Fiscalía. Además, aseguraron que el caso es investigado como un feminicidio.

Una de las hipótesis apunta a una discusión de pareja y posteriormente se dio el ataque. Familiares de la víctima manifestaron a las autoridades que la relación atravesaba constantes conflictos y que la mujer habría recibido amenazas previas por parte de su pareja.

Por su parte, desde la Gobernación del Huila a través de la Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social rechazaron el crimen y anunciaron una activación inmediata de la ruta de atención institucional.

“Desde la Secretaría de la Mujer del Huila expresamos nuestra solidaridad con la familia de la víctima, Angie Carolina Rivera Garibello, de 28 años. especialmente con sus hijos, y reiteramos nuestro compromiso de acompañamiento institucional. En este sentido, se activa de manera inmediata el mecanismo articulador interinstitucional, con el fin de hacer seguimiento permanente al caso, garantizar la atención integral a las víctimas indirectas y contribuir a que el proceso avance con enfoque de género y sin impunidad” indicó Natalia Alejandra Ortiz, secretaria de la Mujer del Huila.

Además, anunciaron jornadas de prevención y sensibilización contra la violencia basada en género. Y reiteraron su respaldo a las autoridades que llevan el caso para su esclarecimiento y dar con la ubicación del presunto responsable.

“Hacemos un llamado a la comunidad a no guardar silencio frente a la violencia contra las mujeres e invitamos a hacer uso de la Línea Vida, la línea salvia y #155, disponible las 24 horas del día. Denunciar puede salvar vidas”, agregó la funcionaria.