Habló la madre de joven asesinado en una discoteca de Bucaramanga

La madre de Ferney Steven Martínez Carrillo, estudiante del SENA de 22 años, habló tras el ataque con arma de fuego que acabó con la vida de su hijo el domingo 23 de noviembre en la discoteca La Casika, en Bucaramanga.

Según el relato de testigos, un hombre llegó a la discoteca, ubicada en el kilómetro 4 de la vía que conduce al sector de Café Madrid, y cuando intentó ingresar al lugar le impidieron el paso, por lo que, al parecer, en un acto de intolerancia disparó indiscriminadamente contra quienes se encontraban dentro del establecimiento. El ataque dejó a Martínez sin vida y a tres mujeres heridas.

Martínez se encontraba en la discoteca trabajando como ayudante de seguridad en turnos nocturnos para cubrir sus gastos de estudios y para ayudar en la casa, según contó la madre.

“Él estuvo en el Sena el sábado y pues ya venía para la casa, él estuvo donde mi mamá y comió y todo, mi mamá le dio la comita, porque era su rutina de lunes a sábado. Era un muchacho muy juicioso, no salía, no tenía problemas con nadie”, indicó la mujer a Caracol Radio.

El joven estudiaba en el Centro Industrial de Mantenimiento Integral del SENA, en Girón, en un programa relacionado con tránsito, ya que su meta era convertirse en alférez. Su madre relató que ella le había pedido al joven que dejara ese trabajo pero que el insistía en ayudarle. “Me decía: ‘Madre tranquila, yo miro cómo le colaboro’. Él solo quería ayudarse y ayudarnos”, agregó la madre.

El brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, indicó que el joven no era el objetivo del ataque y que se habría dado por no permitirles el ingreso al atacante y su acompañante, con el que huyó tras el ataque en una motocicleta. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Local del Norte. Martínez recibió dos impactos en el abdomen y fue remitido al Hospital Universitario de Santander donde falleció por la gravedad de las heridas.

Las tres mujeres heridas fueron identificadas como Jeimy Alejandra Rodríguez, de 37 años; Daniela Duarte Báez, de 23; y una menor de edad de 17 años. Las tres tuvieron lesiones leves y tras la atención médica fueron dadas de alta.

Por su parte, el general Quintero confirmó que uno de los responsables fue identificado y que avanzan las investigaciones para capturarlo. “Ya lo tenemos identificado. Ayer realizamos actividades con Policía Judicial y estamos a la espera de capturarlo en las próximas horas”, indicó.

Mientras que la familia de Martínez espera que el caso avance y se haga justicia por la muerte del joven. “Desafortunadamente ese muchacho, el agresor, no sé qué le pasó, pero quiero justicia por mi hijo... Él jamás tuvo problemas con nadie. Era un muchacho muy tranquilo, muy de su casa. Lo que le hicieron no tiene explicación”, concluyó la madre.