Investigan asesinato de un estudiante en un colegio de Pradera, Valle

Las autoridades están tras la pista del responsable del asesinato del joven de 16 años, que en la mañana del pasado miércoles 6 de agosto fue asesinado dentro de la sede de Bel Horizonte de la Institución Educativa Alfredo Posada Correa del municipio de Pradera, en Valle del Cauca.

El sujeto ingresó al colegio y disparó directamente contra el adolescente cuando se preparaba para ingresar a clases. Según señaló la Policía del Valle el Cauca, el joven alcanzó a ser trasladado con vida a un centro asistencial, pero finalmente falleció por la gravedad de las heridas.

El hecho ha causado gran consternación entre la comunidad, debido a que el atacante buscó directamente al menor de edad. Las autoridades investigan si el caso tendría que ver con un caso de fronteras invisibles o si, según indicó Telepacífico, tendría relación con una denuncia que hizo recientemente el joven por el robo de un celular.

Ante lo ocurrido, el colegio dio las condolencias a familiares y amigos y además rechazó la violencia en la institución. “Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que este hecho sea esclarecido lo más pronto posible y se implementen medidas que garanticen la seguridad de todos”.

Por su parte, la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca, dijo que “la situación es muy grave. Un sujeto se acercó al estudiante y le disparó sin previo aviso. Rechazamos este acto violento y hacemos un llamado urgente a la convivencia pacífica entre jóvenes. Estamos trabajando para esclarecer los hechos”.