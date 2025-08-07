Declararon la calamidad pública en Santa Marta: ¿cómo ayudar a los damnificados?

En al menos 60 barrios se presentaron afectaciones por el colapso del sistema de alcantarillado, inundaciones y caída de muros y techos. Foto: EFE - José Gregorio Esquea

La alcaldía de Santa Marta declaró la calamidad pública por la emergencia que atraviesa la ciudad tras las fuertes lluvias que se registraron el pasado domingo 3 de agosto que, de acuerdo al más reciente censo, dejaron 1.750 familias damnificadas, además de cientos de viviendas afectadas por el barro y el agua.

Una vez se presentó la situación, la alcaldía declaró la alerta naranja ante posibles crecientes súbitas en ríos y quebradas. Ahora se anuncia la calamidad para agilizar la contratación de maquinaria amarilla y demás implementos para atender a los damnificados.

Al menos 60 barrios de la ciudad se vieron afectados, entre los que se destacan Pescaito, Bastidas, Diecisiete de Diciembre, Timayui, Once de Noviembre, Luz del Mundo, San Fernando y Nacho Vives, entre otros, donde hubo corrientes de lodo y/o escombros, inundaciones y fallas en el sistema de alcantarillado, caída de estructuras y afectaciones en los cielos rasos.

“Estamos en alerta máxima. Todo el sistema de respuesta está activado”, sostuvo el alcalde Carlos Pinedo Cuello, quien ha pedido a sus secretarios estar al frente de la atención de las calles más afectadas, así como el apoyo al Gobierno Nacional para atender la emergencia.

Sobre el anuncio de la calamidad pública, Álex Velásquez, gerente de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, asegura que: “podremos contratar maquinaria amarilla adicional para evacuar el lodo, garantizar el suministro de agua mediante carrotanques y acompañar a las familias hasta que retornemos a la normalidad”.

El temor sigue latente, debido a que las lluvias del pasado martes 5 de agosto agravaron las condiciones de algunos de los damnificados, así como las previsiones climáticas del Ideam alertan sobre la llegada de un nuevo ciclón tropical a la región durante el fin de semana.

Ante esto, la gobernación del Magdalena activó un plan de contingencia para tomar medidas preventivas, no solo en Santa Marta, sino también en municipios aledaños que podrían estar en riesgo. “El llamado es a las comunidades para que se abstengan de ingresar a ríos y quebradas durante estos días de alerta, especialmente en zonas de ladera o cercanas a caños y quebradas en la Sierra Nevada”, dijo Ingris Padilla, gobernadora encargada.

Ayudas a los damnificados en Santa Marta

La alcaldía impulsa la campaña “Santa Marta te necesita” para motivar a la ciudadanía a aportar ropa en buen estado, colchones, agua y alimentos a los damnificados. Para ello se habilitaron los siguientes puntos que están abiertos entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m.

• Estación San Pedro

• Estación Terpel de la Calle 22 con Carrera 18

• Estación Puma de Los Almendros (Carrera 19)

• Casa Grande

• Mundo Marino en El Rodadero