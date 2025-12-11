Investigan muerte de motociclista que habría sido perseguido por agente de tránsito en Cali

Imagen de referencia. Familiares de la víctima exigen claridad sobre la actuación del agente de tránsito durante la persecución. Foto: Alcaldía de Cali

Un motociclista murió en Cali tras colisionar con un agente de tránsito en el Barrio Tequendama, al sur de la ciudad, el miércoles 10 de diciembre. El choque habría ocurrido tras una persecución del agente de tránsito a Brayan Steven Yusti Colmenares, de 33 años, quien se movilizaba con su pareja.

Según la información preliminar, el motociclista habría evadido un control y el funcionario habría iniciado la persecución. En el relato de la madre del motociclista, Ligia Colmenares, el funcionario siguió a su hijo varias cuadras hasta hacerlo caer, y aseguró que, una vez en el suelo, lo habría agredido.

“Él todos los días, cuando mi nuera salía de trabajar, la iba y la recogía, cuando de repente, les apareció un guarda atrás. Cuenta mi nuera que él hizo unas señas, pero no se sabe qué señas hizo. Por lo menos unas cuatro cuadras, y el man sigue atrás, en una de las calles, cogió y los embistió. Veía a mi hijo tirado en el piso y, en vez de socorrerlo, lo que hizo fue levantarse y darle patadas en la cabeza. ¿por qué tenía qué hacer eso? ¿Por qué lo amenazó?, lo embistió y, fuera de eso, después le pegó en el piso. Eso no se hace con un ser humano”, contó la mujer en Blu Radio.

Luego, el motociclista y su pareja fueron trasladados a la Clínica Colombia, pero, a pesar de los procedimientos médicos que le realizaron al hombre, falleció. “Ella me llamó y me dijo: ‘tuvimos un accidente y Brayan está muy grave‘. Yo estaba con mi hija que había llegado de trabajar y le dije que me iba para la clínica. En el camino, mi nuera llamó y nos dijo que mi hijo había muerto. Cuando llegué allá, el doctor me dijo que lo sentía mucho, que había sido un procedimiento muy intenso. Duraron 45 minutos tratando de hacerle el procedimiento. Le iban a hacer un examen de urgencia y él no aguantó y falleció”, agregó la madre.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad informó a través de un comunicado la situación y que retiraron del cargo al agente involucrado mientras avanzan las investigaciones.

“La Secretaría de Movilidad lamenta profundamente el fallecimiento del motociclista en los hechos ocurridos en la tarde del 10 de diciembre. Frente a esta situación, la entidad garantizará todas las condiciones para que los entes de control adelanten las investigaciones pertinentes. El agente de tránsito involucrado fue apartado temporalmente de las actividades operativas mientras avanzan las investigaciones”, dice el comunicado.

La víctima dejó dos hijos de cinco y ocho años. Su familia exige que se esclarezca cómo ocurrieron los hechos y determinen la responsabilidad del agente de tránsito en el accidente.

En un video, difundido por un familiar de la víctima, exponen el caso y piden justicia y apoyo ciudadano. “Sea como sea, como hayan pasado las cosas, no se justifica que esta persona le haya arrebatado la vida a un padre, a un esposo, a un hijo. Esto realmente ya se salió de control. Los caleños ya nos encontramos cansados de esos actos sistemáticos de violencia avalados por un uniforme”, dice en el video.

Desde la secretaría de Movilidad indicaron que acompañarán los procesos con transparencia y rechazó cualquier acto violento entre actores viales. Insistieron también en el cumplimiento de las normas de tránsito y en el porte de documentos obligatorios.