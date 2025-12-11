Habrá ley seca en Bucaramanga este domingo por elecciones atípicas de alcalde

Las autoridades instalarán un Puesto de Mando Unificado para vigilar el desarrollo de la jornada electoral del domingo. Foto: Registraduría

La alcaldía de Bucaramanga anunció que aplicará Ley Seca desde las 6:00 p.m. del sábado 13 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del lunes 15, por las elecciones atípicas de alcalde que se llevarán a cabo el domingo 14.

La medida quedó establecida en un decreto firmado por el alcalde encargado, Javier Augusto Sarmiento Olarte, para garantizar una jornada segura y sin alteraciones de orden público.

La restricción incluye la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales, así como el consumo en espacio público o en lugares privados que trasciendan a lo público.

Además, durante el mismo horario estará prohibido el transporte y disposición de escombros en vías públicas, inmuebles o lotes de particulares y estará prohibido la circulación de vehículos que transporten trasteos, mudanzas y materiales de construcción, así como otros vehículos que movilicen cilindros de gas, sustancias peligrosas o tóxicas.

La vigilancia del cumplimiento de estas prohibiciones estará a cargo de la Policía, las autoridades de tránsito y los entes de control del municipio, con la facultad para imponer correctivos establecidos por ley.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no hay alertas hasta el momento que afecten el desarrollo de las elecciones, pero que aún así reforzarán la presencia institucional en la ciudad.

Además, desde la Gobernación anunciaron que este viernes 12 de diciembre instalarán la octava mesa de seguimiento electoral con presencia del Ministerio de Interior y organismos de control. Además, entrará en operación el Puesto de Mando Unificado de Bucaramanga y el del departamento que realizarán monitoreo continuo con la Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y la Personería.

Estas elecciones atípicas se llevarán a cabo luego de que el Consejo de Estado destituyera al alcalde electo de Bucaramanga en 2023, Jaime Andrés Beltrán, por haber incurrido en doble militancia durante esas elecciones.

La Registraduría confirmó el tarjetón de los ocho candidatos quienes tomarían el cargo hasta el 2027. Carlos Fernando Pérez por el partido ADA, Juan Manuel González por el partido demócrata, Cristian Portilla por el partido de la U y el Centro Democrático, Jhan Carlos Alvernia del Partido Liberal, Carlos Bueno Cadena por parte de la coalición de varios partidos, Rubén Morales Rey con el respaldo de Unitarios, Humberto Salazar García del Pacto Histórico y Fabián Oviedo Pinzón por parte de Nuevo Liberalismo.