Fundación le hizo frente al miedo y a la violencia de la forma más inesperada

Más de 10.000 personas llenaron las calles de Fundación en una jornada que transformó el miedo en esperanza y convivencia ciudadana. Foto: Gobernación del Magdalena

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Durante días, el miedo pareció ganar terreno en el municipio de Fundación. Los mensajes amenazantes que circularon por redes sociales y aplicaciones de mensajería no solo alteraron la rutina de la población, sino que tocaron una de las fibras más sensibles de cualquier comunidad: la seguridad de sus niños. Los panfletos, atribuidos a estructuras criminales, mencionaban incluso a bebés y menores de edad, generando una ola de temor que llevó a muchas familias a encerrarse en sus casas y a reducir al mínimo sus actividades cotidianas.

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El municipio, acostumbrado al movimiento permanente de comerciantes, estudiantes, trabajadores y campesinos, comenzó a verse distinto. Las calles lucían vacías, los negocios registraban menos clientes y la conversación en los hogares giraba alrededor de una misma preocupación: qué podía ocurrir en los días siguientes.

Sin embargo, el pasado fin de semana ocurrió algo que pocos imaginaban. Allí donde el miedo había impuesto silencio, aparecieron miles de voces. Donde reinaba la incertidumbre, surgió una multitud. Más de 10.000 personas salieron a correr, caminar y ocupar nuevamente los espacios públicos en una jornada que terminó convirtiéndose en mucho más que un evento deportivo.

Correr se convirtió en un acto de resistencia

La cuarta Maratón Nocturna Fundación 2026 y la Color Run Magdalena 2026 fueron concebidas como actividades para promover el deporte y los hábitos saludables. Pero el contexto transformó su significado.

La carrera terminó convirtiéndose en una respuesta ciudadana a los intentos de intimidación que durante varios días afectaron la vida del municipio. Miles de personas decidieron no quedarse en casa. Familias enteras, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y deportistas aficionados se sumaron con un mensaje: la violencia no puede seguir dictando la forma en que vive una comunidad.

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Las imágenes de la jornada resultaron simbólicas. Las mismas calles que días atrás permanecían semivacías por el temor fueron ocupadas por corredores vestidos de colores, niños jugando, grupos familiares compartiendo y ciudadanos que se negaron a permitir que el miedo definiera el futuro inmediato de su municipio.

Una multitud que recuperó las calles

Desde horas antes del inicio de la actividad, las principales vías de Fundación comenzaron a llenarse de participantes provenientes no solo del municipio, sino también de diferentes localidades del Magdalena y de otras regiones del país.

La presencia de más de 10.000 personas convirtió el evento en una de las movilizaciones deportivas más grandes registradas en la historia reciente del departamento. A lo largo del recorrido se respiró un ambiente de celebración, integración y convivencia que contrastó profundamente con la tensión vivida durante los días anteriores.

La participación de la influencer colombiana Andrea Valdiri añadió visibilidad a la jornada y atrajo a cientos de asistentes. Pero más allá de las fotografías, los colores y la música, el verdadero protagonismo estuvo en los ciudadanos. Fueron ellos quienes transformaron una carrera en una demostración de fortaleza social.

La apuesta por responder con vida

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, destacó el significado que tuvo para el departamento. “Qué orgullo ser artífice de este momento histórico para Fundación y para el Magdalena. Esta noche es inolvidable. Fundación hizo historia con más de 10.000 corredores, rompimos todos los récords y demostramos que los magdalenenses somos capaces de cosas extraordinarias”.

Más allá de la competencia, la gobernadora insistió en que el deporte puede convertirse en una herramienta de transformación social, especialmente en territorios que durante años han convivido con distintas expresiones de violencia.

El mensaje que quedó después de la meta

Al finalizar la noche, lo verdaderamente significativo fue la sensación colectiva de haber recuperado algo que parecía amenazado: la confianza.

Fundación no borró de un día para otro las preocupaciones generadas por los panfletos ni las dificultades de seguridad que enfrenta la región. Pero sí logró enviar un mensaje poderoso: no sería el silencio, sino la presencia masiva en las calles.

Por unas horas, Fundación dejó de ser noticia por las amenazas y volvió a ser noticia por su gente. Y quizás esa fue la victoria más importante de la jornada: demostrar que, cuando una comunidad decide mantenerse unida, el miedo puede perder la carrera.