Liberaron a Guido Saúl Córdoba, concejal y exalcalde de Morales, Cauca

Sobre una vía, a tres kilómetros del casco urbano del Morales, Cauca, fue encontrado con vida Guido Saúl Córdoba, el concejal y exalcalde del municipio, que en la madrugada del pasado viernes 19 de septiembre fue secuestrado por sujetos armados que ingresaron a la fuerza en su vivienda.

El plagio se registró en el corregimiento Carpintero, donde los delincuentes entraron a la casa, amordazaron a Córdoba y a su esposa y se lo llevaron a él con una cinta en la boca y rumbo desconocido.

Primeras versiones señalaban que se trataba de un caso de secuestro extorsivo, por lo que las autoridades activaron un plan candado, mientras que las guardias indígena, cimarrona y campesina se unieron a la búsqueda. El caso generó gran indignación en la región y el departamento, desde donde exigieron su liberación.

Al parecer, por la presión social, finalmente el político fue dejado amordazado sobre la vía. Las autoridades indicaron que un hombre en motocicleta vio a Córdoba intentar salir de un matorral, por lo que lo auxilió y dio aviso a la Policía.

La noticia fue confirmada por el alcalde de Morales, Óscar Guachetá Arrubla, quien publicó un video y escribió en sus redes sociales: “Concejal Guido Saúl Córdoba Nieto, gracias a Dios libre. No más secuestros”.

Previo al secuestro, la alcaldía llamó la atención sobre “las dificultades y el riesgo que enfrentan los líderes al alzar su voz”, por lo que pidieron mayor atención e inversión para la región. Por su parte, la comunidad organizó plantones para pedir por la liberación del exalcalde.

Córdoba Nieto fue alcalde de Morales entre 2012 y 2015, se presentó como candidato a la alcaldía en las pasadas elecciones, pero quedó en segundo lugar, por lo que aceptó el puesto en el Concejo que ofrecía la Ley de la Oposición.