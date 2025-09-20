No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Liberaron a Guido Saúl Córdoba, concejal y exalcalde de Morales, Cauca

El político fue secuestrado en la madrugada del 19 de septiembre, en el corregimiento Carpintero, en zona rural del municipio.

Redacción Colombia
20 de septiembre de 2025 - 07:47 p. m.
El alcalde de Morales, Cauca, confirmó la liberación en un video en el que compartió esta imagen de Guido Saúl Córdoba Nieto.
Foto: Alcaldía de Morales
Sobre una vía, a tres kilómetros del casco urbano del Morales, Cauca, fue encontrado con vida Guido Saúl Córdoba, el concejal y exalcalde del municipio, que en la madrugada del pasado viernes 19 de septiembre fue secuestrado por sujetos armados que ingresaron a la fuerza en su vivienda.

Lea: Masacre en Ginebra: tres personas muertas y un herido dejó ataque en zona rural

El plagio se registró en el corregimiento Carpintero, donde los delincuentes entraron a la casa, amordazaron a Córdoba y a su esposa y se lo llevaron a él con una cinta en la boca y rumbo desconocido.

Primeras versiones señalaban que se trataba de un caso de secuestro extorsivo, por lo que las autoridades activaron un plan candado, mientras que las guardias indígena, cimarrona y campesina se unieron a la búsqueda. El caso generó gran indignación en la región y el departamento, desde donde exigieron su liberación.

Al parecer, por la presión social, finalmente el político fue dejado amordazado sobre la vía. Las autoridades indicaron que un hombre en motocicleta vio a Córdoba intentar salir de un matorral, por lo que lo auxilió y dio aviso a la Policía.

Le puede interesar: Los cierres viales por concierto de Silvestre Dangond en Barranquilla

La noticia fue confirmada por el alcalde de Morales, Óscar Guachetá Arrubla, quien publicó un video y escribió en sus redes sociales: “Concejal Guido Saúl Córdoba Nieto, gracias a Dios libre. No más secuestros”.

Previo al secuestro, la alcaldía llamó la atención sobre “las dificultades y el riesgo que enfrentan los líderes al alzar su voz”, por lo que pidieron mayor atención e inversión para la región. Por su parte, la comunidad organizó plantones para pedir por la liberación del exalcalde.

Córdoba Nieto fue alcalde de Morales entre 2012 y 2015, se presentó como candidato a la alcaldía en las pasadas elecciones, pero quedó en segundo lugar, por lo que aceptó el puesto en el Concejo que ofrecía la Ley de la Oposición.

Por Redacción Colombia

