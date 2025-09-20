Lo que se sabe del atentado sicarial frente a encuentro político en Bucaramanga

El comerciante herido recibió heridas en la cabeza y en el tórax. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la Clínica Materno Infantil San Luis de Bucaramanga permanece Julio Martín Suárez, el comerciante de 38 años, que el pasado viernes 19 de septiembre fue víctima de un ataque sicarial justo al frente del lugar donde se realizaba un foro con los precandidatos presidenciales del Centro Democrático. Las autoridades reforzaron las medidas de seguridad.

Lea: Liberaron a Guido Saúl Córdoba, concejal y exalcalde de Morales, Cauca

El hecho se presentó sobre el mediodía del viernes 19 de septiembre, en la carrera 27 con calle 45 del barrio Sotomayor. Suárez se movilizaba en una camioneta Nissan de placas DUN-751, cuando dos hombres de negro y sobre una motocicleta Pulsar AKF-19F se le acercaron y le dispararon en reiteradas ocasiones.

Tras el ataque, el comerciante perdió el control del vehículo y terminó chocando contra un local comercial de venta de medicamentos. Personas en la zona lo sacaron del vehículo y como todavía tenía signos vitales, lo trasladaron en un carro de la Policía a la Clínica San Luis, donde permanece.

Sicarios perpetraron un atentado en la carrera 27 con calle 45 de Bucaramanga. Un hombre, que se movilizaba en una camioneta, resultó gravemente herido. pic.twitter.com/L1y7wSBkaJ — Mauricio Vanegas (@Marovaan) September 19, 2025

El sujeto tiene dos heridas graves, una en la cabeza y otra en el tórax, por lo que permanece bajo pronóstico reservado.

Desde el primer momento, la Policía Metropolitana Bucaramanga indicó que el hecho fue aislado al evento de precandidatos que se hizo en una de las librerías de Panamericana. Se investiga si el ataque estaría relacionado con un pago que habría recibido el comerciante por $200 millones. Tampoco se descarta un caso de extorsión.

Le puede interesar: Masacre en Ginebra: tres personas muertas y un herido dejó ataque en zona rural

“Se trata tentativa de homicidio en una de las arterias de la ciudad bonita, desafortunadamente, terminando un evento de participación política, en un hecho aislado que no corresponde a este evento”, dijo Óscar Hernández, secretario del interior de Santander.

Por su parte, el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, indicó que ya se articularon acciones con la Policía Metropolitana y la Gobernación para reforzar la seguridad en la ciudad, así como para adelantar las investigaciones para dar con los responsables del ataque.

“Fue un hecho aislado que lamentamos profundamente. No fue un atentado contra ningún precandidato ni contra los asistentes al foro. Se trató de un ataque contra un comerciante, que refleja la difícil situación de inseguridad que vive Bucaramanga hoy”, resaltó Hernández.

En el evento político se encontraban María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, quienes hicieron un homenaje a Miguel Uribe.