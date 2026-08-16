La historia de José Juan Vivas, el joven beisbolista que murió con sus abuelos en el sismo

Imagen de referencia. Sus padres viajaron desde Estados Unidos para ayudar a buscarlos. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Entre las víctimas que deja el terremoto que se registró en la mañana del pasado lunes 10 de agosto, con magnitud 7,4, en el país, están el joven de 16 años Juan José Vivas y sus dos abuelos, Juan de Dios Vivas, de 68, y Yelitza González, de 65, quienes fueron encontrados bajo los escombros del edificio La Vanessa, en el barrio Los Cámbulos, donde vivían.

Lea: Confirman muerte de Valentina, madre del bebé Salomón, rescatado tras terremoto en Cali

La historia de Juan José (que era oriundo de Barina, en Venezuela) en Colombia comenzó a finales de 2025, cuando se trasladó de La Florida, donde vivía con sus papás y dos hermanos menores, a Cali con el fin de entrar en la academia La Salas Baseball Academy e iniciar una carrera deportiva rumbo a las grandes ligas del béisbol en Estados Unidos.

Al país llegó junto a sus abuelos paternos, quienes se dedicaron a acompañarlo. Yelitza fue docente de educación especial, mientras que Juan de Dios había sido comerciante. Ambos se encontraban jubilados, por lo que se dedicaban al cuidado del adolescente.

Tras conocerse su desaparición, varios de los allegados de la familia se trasladaron desde Venezuela para apoyar la búsqueda. De igual forma, los padres del adolescente viajaron desde La Florida para liderar la búsqueda de los tres desaparecidos en el edificio en el que residían.

Le puede interesar: Escándalo por uso del carro de bomberos en fiestas pese a emergencia por incendios en Tolima

Tras más de 72 horas de trabajo, los equipos de rescate encontraron bajo los escombros el bate de Juan José. Como durante las primeras horas estuvo encendido el teléfono del joven, se pudo reconocer que se encontraba bajo el edificio colapsado.

Finalmente, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos, que fueron reconocidos por el padre de Juan José, quien además era el hijo de los dos adultos mayores.

“El muchacho era de bastante talento… lamentablemente, con lo sucedido se pierde un talento… que prácticamente destruye a la familia”, indicó a Telemundo Daniel Valbuena, familiar de las víctimas.

Por su parte, allegados de los adultos mayores señalaron a NTN24 que la familia era muy unida. Yelitza es recordada como cuidadora, creyente y amorosa, mientras que Juan de Dios es descrito como calmado y estratégico.

La muerte del joven beisbolista fue lamentada por varias entidades colombianas como la Federación de Béisbol. El Ministerio del Deporte destacó su ejemplo y dedicación al deporte. “Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, compañeros y a toda la comunidad deportiva del Valle del Cauca”.

Desde Indervalle también enviaron un mensaje a la familia: “Siempre te recordaremos por ese amor al deporte, y nos unimos a las oraciones para su familia”.