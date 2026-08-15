Confirman muerte de Valentina, madre del bebé Salomón, rescatado tras terremoto en Cali

Valentina Vanegas Galiano, de 29 años, madre de Salomón. Foto: Redes sociales

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Seis días después del terremoto que sacudió a Colombia, los organismos de socorro confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Valentina Vanegas Galiano, de 29 años, madre de Salomón, el bebé rescatado que conmovió a los colombianos tras difundirse en redes sociales el video de su rescate. Junto a ella también fue encontrado el cuerpo de su hermano menor, Juan Esteban Vanegas Galiano, de 23 años.

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Ambos permanecieron atrapados bajo los escombros de Torres del Limonar, una edificación de cinco pisos ubicada en el barrio Capri, en el sur de Cali, y una de las más golpeadas por el sismo del 10 de agosto.

Durante casi una semana, rescatistas y voluntarios trabajaron removiendo bloques de concreto. Valentina era arquitecta y tras conocerse su desaparición, colegas del gremio (arquitectos, ingenieros y trabajadores de construcción) se sumaron como voluntarios a las labores de búsqueda junto a los equipos de emergencia.

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, se refirió públicamente al hallazgo a través de su cuenta en X, dado que el esposo de Valentina, Juan David Gómez, se desempeña como guardaparques en el Parque Nacional Las Hermosas: “mis pensamientos están con su familia en este momento tan doloroso. Quiero transmitirles también mi profundo agradecimiento a todo el equipo del Parques Colombia Las Hermosas. Sé que han hecho todo lo humanamente posible desde el primer momento, acompañando la búsqueda y estando al lado de las familias”.

El operativo que permitió sacar con vida a Salomón y a su padre se produjo tras un silencio absoluto mientras los rescatistas verificaban si había señales de vida bajo los restos de la estructura y en el que se escuchó una voz proveniente del interior que decía “aquí estoy con un bebé”.

A partir de ese momento, socorristas y miembros de la comunidad unieron esfuerzos para retirar bloques de cemento y vigas hasta que apareció la cabeza del bebé.

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Salomón no presentó fracturas, solo raspones y un hematoma leve en la cabeza. Juan David, por su parte, se recupera tras ser sometido a una cirugía. Ambos permanecen estables bajo observación médica.

Fue el propio Juan David quien orientó a los equipos de búsqueda sobre la posible ubicación de su esposa, al indicar que ella habría quedado unos tres o cuatro metros adelante de él, más cerca de la portería del edificio.