Escándalo por uso del carro de bomberos en fiestas pese a emergencia por incendios en Tolima

Imagen del video de redes sociales en el que denunciaron el uso del carro de bomberos de Coello, Tolima. Foto: Redes sociales

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Un hecho registrado durante las festividades del municipio de Coello, en el Tolima, generó fuertes cuestionamientos entre la ciudadanía y las autoridades departamentales. Videos difundidos muestran cómo un vehículo del Cuerpo de Bomberos fue empleado para lanzar agua sobre las personas que participaban en comparsas y actividades recreativas, justo cuando el departamento atraviesa una calamidad pública declarada por la ola de incendios forestales.

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Algunas personas en redes sociales manifiestan que el municipio de Coello ha tenido que enfrentar incendios forestales recientes, y en uno de esos episodios los pobladores debieron apagar el fuego sin apoyo de maquinaria.

El caso llegó hasta la Gobernación del Tolima y Adriana Magali Matiz Vargas, gobernadora del departamento, hizo un llamado de atención al alcalde de Coello, Santiago Herrera Yépez, y calificó la decisión como inadmisible: “es una irresponsabilidad que hagan fiestas y que dispongan de un carro de Bomberos para ello. El Tolima se está quemando y en cualquier momento esa máquina se podría necesitar”.

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Matiz aclaró que respeta la autonomía de los municipios, pero consideró “altamente ilógico e inconcebible” que se disponga de una máquina de bomberos y de agua para una caravana o cualquier actividad ajena a su función, cuando existen numerosos focos activos de incendio en distintos puntos del departamento. Finalmente, la gobernadora hizo un “llamado respetuoso, pero firme a las autoridades locales y a todos los responsables de estos recursos para garantizar su uso adecuado y para priorizar ante todo la protección de la vida, del territorio y de las comunidades del Tolima”.

Mientras tanto, los habitantes del Tolima y los usuarios en redes sociales cuestionan quién autorizó el uso del automotor, con qué criterio se destinó a esa actividad y bajo qué condiciones se dispuso del agua, en momentos en que los organismos de socorro requieren toda su capacidad operativa para responder a la emergencia forestal.

Hasta el momento, el alcalde de Coello no se ha pronunciado frente al caso.