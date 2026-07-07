La polémica por la intervención del humedal Zanjón del Burro en el sur de Cali

El humedal Zanjón del Burro hace parte del área protegida de "la Reserva Ecológica Distrital Cuenca Media del Río Lili”. Foto: Alcaldía de Cali

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Ambientalistas y vecinos del humedal Zajón del Burro, en el sur de Cali, realizaron una manifestación al frente de la sede de la Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca (CVC), en contra de las intervenciones que se han hecho para la construcción de una vía que atravesaría la zona protegida.

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“Estamos acá exigiendo la protección del corredor ecológico del Zanjón del Burro, donde se albergan más de 900 especies que dependen de este ecosistema para su supervivencia (...). Esta lucha no es de hoy, viene desde hace más de 18 años, donde la ciudadanía y diferentes líderes ambientales han intentado mediante todas las vías jurídicas y civiles defender este ecosistema”, dijo a El País de Cali la ambientalista Luna Vanegas, vocera de los manifestantes.

Las primeras denuncias las hizo el concejal Flower Enrique Rojas (Alianza Verde), quien dio a conocer las alertas de las comunidades aledañas que advierten nuevos movimientos en las obras de una vía que ya se había intentado abrir en la zona durante la pandemia.

El hecho fue cuestionado por varios cabildantes que, ante las circunstancias, llamaron a control político a la directora del Dagma (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente) y la Secretaría de Infraestructura para responder por las acciones que realizan para proteger el humedal.

“Hoy está siendo devastado por un particular. Exigimos la intervención inmediata del alcalde Alejandro Eder y claridad. Si hay permisos, bajo qué criterios se expidieron”, señaló el concejal Roberto Ortiz.

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Respuesta del privado

Sobre las intervenciones, el administrador de las obras en la urbanización Altos de Ciudad Jardín, José Ramón Vásquez, dijo al noticiero 90 minutos que en noviembre del año pasado el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca falló a favor del proyecto privado, argumentando que cumplía todos los requisitos y permisos para continuar la obra. Además, aseguró que la CVC indicó que podían continuar la obra sin permisos adicionales.

Adicionalmente, aseguró que no es una ampliación de una vía, sino la construcción de una nueva que es una obligación dentro de la ejecución de un plan urbanístico ya autorizado. “Se escribió una carta a la Secretaría de Infraestructura Vial y a la CVC diciendo que se iban a empezar los trabajos por contar con todos los permisos (...), solo se hace la intervención en los predios del proyecto, ya de ahí para allá es tierra del municipio y ahí ellos deciden si la construyen o no”, añadió Velasquez.

Desde la CVC suspendieron las obras, debido a que, señalan, pese a lo dicho por el vocero del privado, las intervenciones no están permitidas.

Mientras se determinan nuevas acciones, en el Concejo de Cali se realiza el debate de control político este martes.