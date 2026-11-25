El colapso parcial de una de las estructuras del Hospital Universitario del Valle (HUV) en el terremoto del pasado 10 de agosto dejó una de las imágenes más impactantes de la emergencia en Cali. Parte de la infraestructura del principal centro asistencial público del departamento se vino abajo, dejando a varios pacientes atrapados en el interior. Al final, cinco personas murieron mientras que la atención en el lugar no se ha podido recuperar completamente.

Tres meses después, el HUV ha conseguido habilitar parte de su capacidad de atención, pero el proceso está lejos de terminar: la reconstrucción de sus torres comenzaría a principios de 2027 y podría extenderse hasta diciembre de ese año.

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Del colapso a la recuperación de las camas

Antes del sismo, el Hospital Universitario del Valle tenía 470 camas, pero debido a la emergencia se tuvo que reducir a 63, lo que se traduce en una disminución del 86% de su capacidad de hospitalización. Según Irme Torres Castro, gerente del hospital, se han vuelto a recuperar la mayoría y actualmente tiene 361 camas habilitadas. “No hay ningún servicio suspendido. Hemos trabajado para que el hospital mantenga la atención en sus diferentes áreas, entre ellas cirugía, laboratorio, banco de sangre, rehabilitación, consulta externa, hemodinamia e imágenes diagnósticas”.

Para recuperar parte de la capacidad perdida, el HUV ha tenido que adecuar espacios alternativos y establecer acuerdos con otras instituciones. Uno de ellos se realizó con la Clínica Horizonte, que ha apoyado la atención de pacientes que requieren hospitalización. El gerente calcula que el hospital funciona actualmente alrededor del 86% de su capacidad operativa general. Esta cifra corresponde al funcionamiento de la institución y no exclusivamente al número de camas habilitadas, que representa cerca del 77% de las que tenía antes del sismo.

Pero las afectaciones no solo fueron en la estructura que colapsó. Según el gerente, las cuatro torres del hospital requieren intervenciones, algunas necesitan reforzamiento estructural y otras deberán ser reconstruidas.

Por eso, ahora hacen estudios de vulnerabilidad, los diseños y las gestiones con el Gobierno nacional, el Ministerio de Salud y otras entidades para definir las obras. La expectativa de la gerencia es que los trabajos terminen a más tardar en diciembre de 2027. En cuanto a los apoyos económicos, indicó que “la Gobernación del Valle entregó COP 10.000 millones; esperamos otros COP 5.000 millones entre noviembre y comienzos de diciembre”. Además, el Gobierno nacional comprometió COP 4.600 millones para el edificio ecológico y a equipos para el servicio de oftalmología.

Una red de salud que también tuvo afectaciones

El impacto del terremoto no se limitó al HUV. La emergencia afectó clínicas, hospitales, centros de salud y consultorios independientes. Germán Escobar Morales, secretario de salud de Cali, señaló que “cerca del 80% de la red de salud de la ciudad tuvo algún grado de afectación. Más de 800 profesionales independientes tuvieron cierres parciales o totales de sus servicios y más de cinco grandes clínicas registraron daños en su infraestructura”.

En la red pública distrital, 61 de las 103 instituciones prestadoras de servicios de salud reportaron afectaciones, mientras que tres centros siguen cerrados: Mariano Ramos, La Buitrera y Panamericano. El Hospital Carlos Holmes Trujillo también tuvo daños importantes. La torre de consulta externa permanece clausurada, por lo que las consultas fueron redistribuidas en diferentes IPS del oriente de Cali.

En el sector privado, clínicas como Nuestra y San Fernando tuvieron que cerrar. La primera tenía más de 200 camas de hospitalización y cinco salas de cirugía. La segunda tenía más de 50 camas, servicios de alta complejidad y urgencias. Otras instituciones, como la Clínica Colsanitas de la avenida Roosevelt, trabajan en su recuperación para volver a prestar los servicios generales.

La atención de la emergencia y lo que viene

Los días después del terremoto la prioridad fue atender a las personas heridas y trasladar pacientes que estaban en las instituciones afectadas. Escobar indicó que más de 400 pacientes fueron remitidos entre centros asistenciales y que, durante la primera semana, se atendió a más de 1.500 personas lesionadas.

“Las primeras 48 a 72 horas estuvieron concentradas en salvar vidas. En este tiempo, los equipos de respuesta también acompañaron a las familias de las personas afectadas y coordinaron la atención de los pacientes que debían ser trasladados. Estuvimos muy pendientes de todo lo que estuviese a nuestro alcance y pudiéramos hacer”.

Aunque buena parte de los servicios de salud de Cali ha logrado mantenerse en funcionamiento, el secretario advirtió que “la recuperación de la infraestructura será un proceso de mediano y largo plazo. Las obras, deben responder a estudios técnicos y garantizar condiciones de seguridad para pacientes y trabajadores”.

Así, mientras el HUV recupera camas y prepara la reconstrucción de sus torres, la ciudad enfrenta el desafío de restablecer una red que tuvo afectaciones en buena parte de sus instituciones públicas y privadas. La atención no se detuvo por completo, pero el regreso a las condiciones previas al terremoto todavía requiere de mucho más tiempo y recursos.