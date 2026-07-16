Metro de Medellín presenta retrasos por problemas en el flujo eléctrico; rutas alternas

Las fallas han afectado la movilidad de los usuarios del área metropolitana de Medellín. Foto: Metro de Medellín

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En la mañana de este jueves 16 de julio se presentan afectaciones en la prestación del servicio del Metro de Medellín por cuenta de inconvenientes técnicos relacionados con el flujo de energía, por lo que la Línea A solo está operando desde Niquía hasta El Poblado. Ante esto, el sistema activó un plan de contingencia para movilizar a las personas afectadas.

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Según informó el Metro, los problemas se presentan en la catenaria, que es el elemento clave para el fluido eléctrico que permite la movilidad de los trenes, por lo que se están haciendo las revisiones.

“Nuestro equipo técnico trabaja en el sitio de la novedad presentada en la catenaria para restablecer el servicio de la línea A. De acuerdo con la evaluación preliminar, esperamos restablecer la operación después del mediodía de hoy”, señaló el metro.

Por las afectaciones, se mantienen cerradas seis estaciones de la Línea A, lo que afecta a quienes se movilizan por el sur de Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas.

Ante la emergencia, se activó el plan de continuidad con el Área Metropolitana, con el que se activaron rutas de buses que transportan a los afectados hasta las estaciones del Metro.

Rutas alternas

Para quienes van hacia el sur del Valle de Aburrá, se les pidió tomar las rutas de contingencia en el costado oriental de la estación Poblado, mientras que para quienes se dirigen hacia Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas, se habilitaron rutas en el costado occidental de la estación Industriales.

Estas son las rutas de buses que se activaron por la emergencia:

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Las afectaciones se presentan a la par de la suspensión de los servicios en la Línea J del metrocable, por cuenta de los trabajos de mantenimiento que se hacen actualmente sobre la línea aérea.