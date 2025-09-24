Se registraron nuevos disturbios en la Universidad del Valle, en Cali

Los encapuchados lanzaron papas bomba a lo largo de la tarde. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la tarde de este miércoles 24 de septiembre se registraron nuevos enfrentamientos entre la Fuerza Pública y encapuchados que, cerca de las 2:30 p.m., comenzaron a lanzar papas bomba dentro de la institución, lo que obligó a la suspensión de clases.

Lea: Van nueve muertos tras ingerir de alcohol adulterado en El Boliche, Barranquilla

Los encapuchados se tomaron la avenida Pasoancho, por lo que la Secretaría de Movilidad anunció que se habilitaron vías alternas para descongestionar la zona. Además, se desplegaron varios uniformados de la Undmo para atender los desmanes y se desviaron buses del MIO, así como se cerraron las estaciones de Univalle y Buitrera de manera preventiva.

Ante esto, tanto estudiantes como personal administrativo fueron evacuados de la zona tras orden de las directivas de la institución, mientras que locales comerciales cercanos prefirieron cerrar sus puertas ante los enfrentamientos que se extendieron hasta las 6:30 p.m. Ya se restableció el paso.

“Vuelve y juega: en menos de una semana los encapuchados de Univalle bloquean la Pasoancho y afectan a miles de caleños. La semana pasada quemaron tractomulas y hurtaron una moto oficial; hoy repiten los disturbios”, indicó en sus redes el concejal Juan Felipe Murgueitio, quien además pidió acciones contundentes a la alcaldía.

Le puede interesar: Operativo en Cundinamarca terminó con la liberación de secuestrados por extorsión

Por esos hechos, que se registraron la semana pasada, la alcaldía ofreció una recompensa de $50 millones por información de los encapuchados que estuvieron detrás de los actos vandálicos contra los vehículos.

Por su parte, el diputado Rafael Rodríguez indicó que “las autoridades de la ciudad deben usar todos los medios legales para recuperar el orden en la zona y denunciar a quienes generan zozobra en la universidad”.