Tres meses duraría el paso a un solo carril por La Línea en Cajamarca; atienden a afectados

El Invías salió a desmentir que la vía estuviera completamente cerrada. Foto: Invías

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Tras un encuentro entre la gobernación del Tolima, la alcaldía de Cajamarca y funcionarios del Instituto Nacional de Vías (Invías), se conoció que el paso por el sector de La Línea, donde se presentó el derrumbe, permanecerá por lo menos tres meses con paso a un solo carril, mientras que a los damnificados se les entregará subsidio de arrendamiento y se adelantará su reubicación.

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Según indicó el Invías, se realizó una visita técnica al sector de Calle Larga, donde se dio el derrumbe, con especialistas de la entidad pública y el consorcio que opera la vía para determinar las acciones a tomar para recuperar completamente el paso. “Llegamos a la conclusión de que los trabajos que deben hacerse no tomarán menos de 3 meses”, dijo a Caracol Radio Nelson Yovany Jiménez, subdirector de modernización de carreteras nacionales de Invías.

De igual forma, el funcionario señaló que se acordó con las autoridades locales realizar los trabajos de estabilización, contención y manejo hidráulico del talud, dado que se encontraron filtraciones de agua. Además, se anunció la adquisición de las casas que están en riesgo en este sector.

“Hemos estado monitoreando y a partir de hoy se colocaban sensores, piezómetros, inclinómetros para hacer un monitoreo las 24 horas del talud, de tal manera que tengamos una idea de qué está pasando minuto a minuto con este talud”, explicó el funcionario.

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Por su parte, la gobernación del Tolima señaló que de su lado se entregarán subsidios de arrendamiento a los damnificados, mientras que su reubicación correrá por cuenta del Invías.

“Todo tiene un trámite legal que hay que seguir. Para entregar los subsidios de vivienda es necesario basarse en los avalúos que exige la norma, que deben realizarse para proceder a comprar los terrenos y también para proceder a dar los subsidios correspondientes”, explicó la gobernadora Adriana Matiz.

Frente a la movilidad, el secretario de Tránsito y Transporte del Tolima, Mario Alberto Tovar, aseguró que se han implementado nuevas medidas en el kilómetro 47, donde se registra el cierre parcial, como reducir los tiempos de paso por sentido, para evitar mayor congestión sobre la vía, donde el trancón se ha extendido hasta por nueve kilómetros.

Finalmente, la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Erika Lozano, indicó que gestionará con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las entidades del próximo gobierno de Abelardo De La Espriella para que las soluciones tanto para las familias como para la vía sean prioridad de la nueva administración. Por lo pronto, las autoridades señalan que se está haciendo lo correspondiente para evitar una emergencia mayor sobre este tramo de La Línea.