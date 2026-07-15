Levantaron bloqueo en vía Cali-Candelaria: estos son los acuerdos a los que llegaron

Los manifestantes piden mejor iluminación y un puente peatonal. Foto: Captura de pantalla

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Ya se restableció el paso por la vía Cali-Candelaria, que desde primeras horas de este miércoles 15 de julio había sido bloqueada por habitantes de Caucaseco tras la muerte de dos adultos mayores en un accidente de tránsito, que estaría relacionado con la falta de señalización y un puente peatonal sobre la vía.

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La movilidad estuvo paralizada en la zona desde las 4:30 a. m. ante la indignación que causó un accidente de tránsito sobre la vía, cuando dos adultos mayores intentaron atravesarla. Según se conoce, fueron impactados por una moto en el sector de La Nubia, en Juanchito, lo que causó la muerte instantánea de la mujer. Horas más tarde, se confirmó la muerte del segundo en un centro asistencial, mientras que el motociclista sufrió lesiones.

Los manifestantes se tomaron la vía con el fin de exigir a la concesión Rutas del Valle y a las autoridades regionales acciones para mejorar la señalización en la zona y construir un puente peatonal ante los riesgos que corren las comunidades al intentar atravesar la vía en la noche.

Los manifestantes bloquearon el paso entre Cali y Candelaria, lo que dificultó el ingreso de varios trabajadores de los centros logísticos y empresariales que se encuentran en el sector. Además, se quemaron llantas que se pusieron sobre la vía.

Ante esto, diputados como Rafael Rodríguez (Centro Democrático) rechazaron las acciones de la comunidad. “La violencia y la comisión de delitos como la obstrucción de vías públicas y la interrupción de transporte público no pueden ser el mecanismo de la comunidad para dialogar. Esto vicia los requerimientos y atenta contra los derechos de los demás”.

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Sobre la situación, el secretario de Gobierno de Candelaria, Heberto Rivero, aseguró que se acordó establecer una mesa de concertación entre la comunidad y la concesión Rutas del Valle para buscar alternativas a la problemática. Al encuentro se integraron representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

En la reunión se acordó la instalación de reductores de velocidad, así como las autoridades en la mesa se comprometieron a mejorar la iluminación para evitar problemas nocturnos. Adicionalmente, se acordaron dos nuevos encuentros, entre el 22 y el 23 de julio, para hacerle seguimiento a los puntos pactados.