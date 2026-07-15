Capturaron al agresor del comandante de Bomberos de Ventaquemada; está en estado crítico

El teniente Jairo Humberto Bolívar Vargas es abogado y bombero especialista en incendios forestales. Foto: Archivo Particular

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En una unidad de cuidados intensivos se encuentra el teniente Jairo Humberto Bolívar Vargas, comandante del cuerpo de Bomberos de Ventaquemada, quien resultó gravemente herido por un sujeto al que le pidió recoger los desechos de su perro. La agresión le provocó un trauma craneoencefálico severo.

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Según explicaron las autoridades boyacenses, Bolívar Vargas pidió al hombre recoger el excremento de uno de los dos perros que llevaba, pero en respuesta el sujeto golpeó al bombero, por lo que terminó cayendo al piso, donde recibió un fuerte impacto en la cabeza.

Estando en el suelo, el hombre habría seguido golpeándolo hasta que intervinieron personas en la zona, quienes posteriormente ayudaron a trasladarlo al Hospital San Rafael, donde tuvo que ser intervenido por fractura de cráneo y edema cerebral.

Capturaron al responsable

La Policía de Tunja señaló que, tras el llamado de los testigos, se logró la captura en flagrancia de quien habría cometido la agresión. Se trata de un hombre de 32 años que fue presentado ante la Fiscalía para responder por lesiones personales.

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Bolívar Vargas es abogado especialista en derecho laboral y bombero especialista en emergencias por incidentes nucleares, radiológicos, biológicos y químicos, así como en incendios forestales. Según indicó el Hospital San Rafael este miércoles 15 de julio, sigue en UCI y bajo pronóstico reservado.

Frente a lo ocurrido, el alcalde de Ventaquemada, Óscar Montañez Bohórquez, rechazó lo ocurrido. “Elevamos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que adelanten una investigación rigurosa, esclarezcan lo sucedido y se haga justicia frente a este lamentable hecho que hoy preocupa a toda nuestra comunidad”.

Por su parte, el cuerpo de Bomberos de Tunja convocó a una velatón frente al hospital, en la noche del pasado 14 de julio, así como mostraron “rechazo a cualquier acto que atente contra la vida, la integridad y la labor de quienes, con vocación de servicio, compromiso y entrega permanente, trabajan diariamente por la protección y seguridad de la comunidad. Los hombres y mujeres que integran los cuerpos de bomberos merecen respeto, reconocimiento y garantías para el desarrollo de su noble misión”.