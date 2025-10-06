Liberaron a lideresa Sara Sofía González, secuestrada hace tres días en Jamundí

Sara Sofía González es parte de la junta de acción comunal de su vereda, así como reconocida líder ambiental. Foto: Archivo Particular

Organizaciones sociales del suroccidente del país confirmaron la liberación de Sara Sofía González, la joven lideresa de 18 años que fue secuestrada el pasado viernes 3 de octubre, en el corregimiento de San Antonio de Jamundí, en el Valle del Cauca.

“Desde FUNDTERPAZ celebramos la liberación de Sara Sofía González Fajardo, secretaria de la JAC del corregimiento de San Antonio, Jamundí, Valle del Cauca. Abrazamos la vida y reiteramos el llamado a los actores armados para que respeten los DD. HH. y el DIH”, indicó la Fundación Territorio de Paz.

La joven habría sido entregada a una delegación humanitaria y trasladada a Jamundí, donde ya se reencontró con sus familiares. Además, se indicó que la joven se encuentra en buen estado de salud.

El secuestro fue dado a conocer por la ONU Colombia, que advirtió que la joven fue sacada de su vivienda por sujetos armados. Tras conocerse el caso, el Ejército y la Policía aumentaron su presencia en zona rural de Jamundí para dar con el paradero de la joven que, además de ser miembro de la junta de acción comunal de San Antonio, es reconocida por liderar procesos por la protección del medio ambiente.

“¡Sara Sofía ya está en libertad! Esta noticia nos alivia, pero también nos recuerda que ninguna persona, especialmente una joven, debería pasar por una situación de estas. Reafirmamos la urgencia de garantizar la vida, la libertad y la dignidad de quienes ejercen liderazgo social en los territorios", indicó la Defensoría del Pueblo.

Se desconoce quién pudo haber estado detrás del plagio, así como de las motivaciones. En la zona opera la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, que el mismo día del secuestro asesinaron a un funcionario de la alcaldía, Nilson Julián Cañaveral, por lo que no se descarta su posible participación en el hecho.