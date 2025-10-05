No habrá pico y placa en Piedecuesta durante la semana de receso escolar

Imagen de referencia. La alcaldía aseguró que se busca promover el desarrollo económico y turístico de Piedecuesta. Foto: Alcaldía de Piedecuesta

La alcaldía de Piedecuesta, en Santander, anunció que no aplicará el pico y placa en el municipio durante la semana de receso escolar, que comienza este lunes 6 de octubre, con el fin de promover el turismo y el desarrollo económico en el municipio.

“Esta decisión busca garantizar condiciones adecuadas para el desplazamiento de propios y visitantes en un periodo que concentra una alta afluencia de turistas y la realización de actividades culturales, recreativas y deportivas que fortalecen la economía local”, indicó la Secretaría de Tránsito a través de comunicado.

La restricción no se aplicará entre este lunes 6 de octubre y el sábado 11 de octubre, para que los turistas puedan disfrutar completamente de los atractivos del municipio y las actividades que se desarrollarán estos días.

Turismo y desarrollo económico: una oportunidad en la semana de receso



Desde la @GobdeSantander extendimos a los alcaldes del área metropolitana la invitación a suspender de manera temporal la medida de pico y placa entre el 6 y el 11 de octubre.



Esta decisión busca facilitar… pic.twitter.com/jEZuipukFb — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) October 5, 2025

Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, celebró el anuncio de la alcaldía e invitó a los otros municipios a levantar la restricción. “Esta decisión busca facilitar la movilidad durante la semana de receso escolar, dinamizar el turismo regional y respaldar las actividades culturales, deportivas y económicas que se desarrollan en este periodo”.

Desde el pasado primero de octubre se reactivó el pico y placa en el área metropolitana de Bucaramanga, luego de que, en segunda instancia, un juez levantó las medidas cautelares que se había impuesto a los municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Girón para aplicar la restricción vehicular.

A pesar de que en Piedecuesta se levantó el pico y placa durante esta semana de receso, tanto en Bucaramanga como en Floridablanca y Girón se aplicará de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., de la siguiente manera: